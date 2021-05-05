رياضة

ماجد النفيعي يتحدث عن أبرز التحديات أمامه عقب فوزه برئاسة النادي الأهلي السعودي (فيديو)
تاريخ النشر: 05 مايو 2021 9:13 GMT
تاريخ التحديث: 05 مايو 2021 10:05 GMT

ماجد النفيعي يتحدث عن أبرز التحديات أمامه عقب فوزه برئاسة النادي الأهلي السعودي (فيديو)

انتخب أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي السعودي، ماجد النفيعي، رئيسا جديدا للنادي خلفا لعبدالإله مؤمنة، مساء الثلاثاء. ويضم مجلس إدارة "الراقي" الجديد بندر

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

انتخب أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي السعودي، ماجد النفيعي، رئيسا جديدا للنادي خلفا لعبدالإله مؤمنة، مساء الثلاثاء.

ويضم مجلس إدارة ”الراقي“ الجديد بندر بن علي الدمجاني، ومحمد بن أحمد الديني، ومازن بن غريب ضيف الله، ورائد بن محفوظ آل زومة.

وعاد النفيعي بذلك إلى رئاسة الأهلي بعدما حصل على 7976 صوتا من إجمالي أصوات أعضاء الجمعية العمومية، الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، مقابل 122 صوتا لمنافسه زياد اليوسف.

وقال النفيعي، في تصريحات تلفزيونية، عقب انتخابه: ”ربنا وفقنا وأتمنى أن يعيننا على القادم، ولا يوجد أي اتفاقات بيني وبين أي طرف نهائيا، والذي لا يملك القوة يحتاج يسوي اتفاقات لتقوية نفسه، والحمدلله نحن على قدرة وعلم بالخطوة التي اتخذناها“.

وأضاف: ”تقدمنا لسبب أساسي، هو طلب الجمهور الأهلاوي، كما أن المسؤولية غير سهلة والديون تراكمت على الفريق، والقادم ليس سهلا، وسندرس كل الظروف ونضع الخطة التي تناسبنا، وأتمنى من الجمهور الدعاء لنا بالتوفيق“.

فيما قال العضو الذهبي، الأمير منصور بن مشعل: ”ليس غريبا عودة رجالات الأهلي، ورجالات الأهلي لا يتخلون عنه، والنفيعي لديه كل الثقة منا وهو على قدر المسؤولية، وأنا دعمت الملف القوي واللي عنده إمكانية وخبرة في نفس الوقت، وماجد مختلف وهو رشح نفسه وثقة وخبرة وسندعمه بقدر ما نقدر، وأهم حاجة لدينا خدمة الكيان، والرؤساء السابقون كنا متفقين على أشياء وخالفوها“.

يذكر أن النفيعي ترأس النادي الأهلي لعدة أشهر في عام 2018، بعدما تم تعيينه لمدة عام، بعد استقالة الأمير تركي الفيصل.

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