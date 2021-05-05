ماجد النفيعي يتحدث عن أبرز التحديات أمامه عقب فوزه برئاسة النادي الأهلي السعودي (فيديو)

انتخب أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي السعودي، ماجد النفيعي، رئيسا جديدا للنادي خلفا لعبدالإله مؤمنة، مساء الثلاثاء.

ويضم مجلس إدارة ”الراقي“ الجديد بندر بن علي الدمجاني، ومحمد بن أحمد الديني، ومازن بن غريب ضيف الله، ورائد بن محفوظ آل زومة.

وعاد النفيعي بذلك إلى رئاسة الأهلي بعدما حصل على 7976 صوتا من إجمالي أصوات أعضاء الجمعية العمومية، الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، مقابل 122 صوتا لمنافسه زياد اليوسف.

لجنة الانتخابات بوزارة الرياضة تعلن فوز قائمة الأستاذ ماجد بن عائض النفيعي لرئاسة مجلس إدارة النادي #الأهلي مع أعضاء مجلس الإدارة:- الأستاذ بندر بن علي الدعجاني، الأستاذ محمد بن أحمد الديني، الأستاذ مازن بن غريب ضيف الله، والأستاذ رائد بن محفوظ آل زومة. pic.twitter.com/iA661CTrEx — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) May 4, 2021

وقال النفيعي، في تصريحات تلفزيونية، عقب انتخابه: ”ربنا وفقنا وأتمنى أن يعيننا على القادم، ولا يوجد أي اتفاقات بيني وبين أي طرف نهائيا، والذي لا يملك القوة يحتاج يسوي اتفاقات لتقوية نفسه، والحمدلله نحن على قدرة وعلم بالخطوة التي اتخذناها“.

وأضاف: ”تقدمنا لسبب أساسي، هو طلب الجمهور الأهلاوي، كما أن المسؤولية غير سهلة والديون تراكمت على الفريق، والقادم ليس سهلا، وسندرس كل الظروف ونضع الخطة التي تناسبنا، وأتمنى من الجمهور الدعاء لنا بالتوفيق“.

#الدوري_مع_وليد | ماجد النفيعي – رئيس النادي #الأهلي: لم أبرم أي اتفاق مع أي شخصية، ومن لا يملك القوة يحتاج للاتفاقات.#قناة_SBC pic.twitter.com/zknJjEfQLm — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) May 4, 2021

فيما قال العضو الذهبي، الأمير منصور بن مشعل: ”ليس غريبا عودة رجالات الأهلي، ورجالات الأهلي لا يتخلون عنه، والنفيعي لديه كل الثقة منا وهو على قدر المسؤولية، وأنا دعمت الملف القوي واللي عنده إمكانية وخبرة في نفس الوقت، وماجد مختلف وهو رشح نفسه وثقة وخبرة وسندعمه بقدر ما نقدر، وأهم حاجة لدينا خدمة الكيان، والرؤساء السابقون كنا متفقين على أشياء وخالفوها“.

#الدوري_مع_وليد | الأمير منصور بن مشعل – عضو ذهبي للأهلي: أنا دعمت الملف القوي وماجد النفيعي لديه القدرة.. لا توجد أي اتفاقات وأهم شيء عندنا خدمة الكيان.. الرؤساء السابقين لا يملكون الخبرة لذلك تدخلت.#قناة_SBC pic.twitter.com/wyIcEht9od — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) May 4, 2021

يذكر أن النفيعي ترأس النادي الأهلي لعدة أشهر في عام 2018، بعدما تم تعيينه لمدة عام، بعد استقالة الأمير تركي الفيصل.