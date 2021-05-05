تقرير: دي ماتيو وفيريرا أبرز المرشحين لقيادة نادي الهلال في الموسم المقبل

كشفت تقارير صحفية أن مسؤولي نادي الهلال السعودي، يسعون بقوة لحسم ملف المدرب الجديد للفريق ليكون مستعدا لتولي قيادة ”الزعيم“، مع انطلاق الموسم الجديد.

وعانى الفريق الفترة الماضية بعد رحيل الروماني رازفان لوشيسكو، قبل أن يتولى دفة القيادة، البرازيلي روجيرو ميكالي، لكنه لم يقدم المأمول منه لتقوم الإدارة بإقالته والاستعانة بالبرتغالي جوزيه مورايس حتى نهاية الموسم الحالي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”اليوم“، فإن الهلال بدأ باستقبال السير الذاتية للعديد من المدربين، موضحة أن خيارات النادي الفنية تضم البرتغالي آبيل فيرناندو فيريرا، مدرب بالميراس البرازيلي، والذي نال معه عدة ألقاب أبرزها كأس البرازيل والليبرتادوريس.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإيطالي روبيرتو دي ماتيو -أيضا- على رادار مجلس الإدارة.

وقاد دي ماتيو سابقا تشيلسي الإنجليزي في 2012 وتوج معه بلقب دوري أبطال أوروبا، وهو أكبر إنجاز للمدرب في مسيرته التدريبية، ليتحول إلى أسطورة في تاريخ النادي اللندني، قبل أن يتولى مهمة شالكه الألماني ثم أستون فيلا الإنجليزي، لكنه اختفى عن عالم التدريب، منذ عام 2016.

ويملك مورايس، البالغ 55 عاما، مدرب الهلال الحالي، مسيرة تدريبية كبيرة وسبق له العمل في السعودية مع الحزم والشباب، كما عمل مساعدا للمدرب في إنتر ميلان وريال مدريد وتشيلسي.

ويضم مشواره التدريبي -أيضا- العمل مع الترجي التونسي ومنتخب اليمن، وفي السنوات الأخيرة تولى قيادة أيك أثينا اليوناني وبارنسلي الإنجليزي وكارباتي لفيف الأوكراني وتشونبوك الكوري الجنوبي.

ويستعد الهلال لمواجهة الشباب، يوم الجمعة، ضمن الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن الشباب صاحب المركز الثاني بالرصيد ذاته، فيما يحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 46 نقطة.