رسميا.. ماجد النفيعي رئيسا للنادي الأهلي السعودي لمدة 4 سنوات

أصبح ماجد النفيعي رئيسا للنادي الأهلي السعودي لمدة 4 سنوات مقبلة، بعد انعقاد الجمعية العمومية، مساء الثلاثاء.

وكان يتنافس النفيعي على كرسي الرئاسة مع الدكتور زياد اليوسف.

وسبق لماجد النفيعي رئاسة النادي الأهلي قبل عامين، غير أن النادي يمر بظروف مالية وإدارية صعبة خلال هذه المرحلة، أدت إلى استقالة عبدالإله مؤمنة وفتح باب الترشح لانتخابات رئاسة النادي من قبل وزارة الرياضة.

وأصدرت وزارة الرياضة السعودية بيانًا أعلنت فيه تكليف وليد غازي سلطان الرئيس التنفيذي في النادي الأهلي بتسيير أعمال النادي، بعد استقالة رئيس مجلس الإدارة عبدالإله مؤمنة.

وكان الأهلي السعودي قد كشف عن القائمة النهائية للأعضاء الذهبيين للنادي الذين يحق لهم الحضور والتصويت في الجمعية العمومية، والتي تصدرها الأمير منصور بن مشعل الذي يملك نحو 7 آلاف صوت.