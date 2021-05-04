ما قانونية مشاركة عبدالله الحمدان مع الهلال ضد الشباب؟

يحل نادي الهلال ضيفا على الشباب في قمة الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين، مع استئناف مباريات البطولة المحلية، عقب عودة الأندية السعودية من المشاركة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وتأهل الهلال والنصر لدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، فيما غادر الأهلي من دور المجموعات.

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ومع اقتراب المباراة الحاسمة في صراع صدارة الدوري السعودي، برزت أزمة مشاركة عبدالله الحمدان لاعب الهلال أمام ناديه القديم الشباب، حيث انتقل اللاعب من الشباب إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ووضع الشباب بندا يمنع اللاعب من المشاركة مع الهلال أمامه خلال مباراة الموسم الحالي، وهو الشرط الذي يرفضه الهلال حاليا.

وبحسب صحيفة الجزيرة السعودية، بعث الهلال باستفسار لاتحاد كرة القدم السعودي حول إمكانية مشاركة عبدالله الحمدان في مباراة الشباب والهلال يوم الجمعه المقبل، بسبب بند في العقد يمنع مشاركته هذا الموسم، حيث ينوي الشباب إرسال احتجاج لاتحاد الكرة حال مشاركة اللاعب.

وبحسب صحيفة الجزيرة فإن خبير احتراف أقر بأنه بحسب الفقرة 6 مادة 24 من اللائحة، يحق لعبدالله الحمدان المشاركة مع الهلال بشكل نظامي أمام الشباب هذا الموسم، دون أي قرارات انضابطية لاحقة على النادي واللاعب.

ويتصدر الهلال الدوري السعودي بـ48 نقطة ثم الشباب 48 نقطة أيضا ثم الاتحاد 46 نقطة.