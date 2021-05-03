نادي النصر يشكو خالد الغامدي بسبب تصريحاته "المسيئة"

كشفت تقارير إعلامية أن نادي النصر تقدم بشكوى للجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم ضد لاعبه السابق خالد الغامدي.

وبحسب صحيفة ”عكاظ“، فإن شكوى النصر ضد الغامدي جاءت بعد ظهور الأخير في حوار مع ”القنوات الرياضية السعودية“، وحديثه الذي تضمن ”إساءات“ للنادي.

وظهر الغامدي عبر ”القنوات الرياضية السعودية“، حيث ذكر أن نادي الشباب هو ”كبير الرياض“، وأن الهلال هو ”الزعيم العالمي“، وأوضح أنه انتقل للنصر على طريقة ”الكوبري“.

وقال الغامدي: ”انتقالي من القادسية للنصر كان ”عن طريق كوبري“ بانتقالي لسويسرا حتى أذهب للنصر، والأمير فيصل بن تركي شخصية لن أنساها في حياتي، وهو كان صاحب الفكرة ولكن مهندس صفقة انتقالي للنصر كان عامر السلهام، وكنت مثل الأعمى والأمير فيصل بن تركي والسلهام كانا يديراني وما يطلبانه كنت أفعله مباشرة، لأن القادسية كان قد طلب 30 مليون ريال من أجل رحيلي والمبلغ كان كبيرا“.

وسبق أن لعب الغامدي للنصر في الفترة بين 2011 و2019، قبل أن يغادره إلى الفيصلي، ويستقر في الشباب لمدة 3 أعوام.