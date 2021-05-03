هل ينتقل سيرجيو أغويرو للدوري السعودي؟

فجر سعود الصرامي، المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أعلن أن النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو هداف مانشستر سيتي التاريخي قد يتواجد في الدوري السعودي الموسم المقبل.

وكتب الصرامي في تغريدة عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”مهاجم المنتخب الأرجنتيني ومانشستر سيتي سيرجيو أغويرو على رادار أحد الأندية المحلية الكبيرة في عملية انتقال حر“.

وأضاف: ”الهداف الشهير تواصل مع نجم الشباب ورفيق دربه إيفر بانيغا للحصول على الكثير من التفاصيل عن النادي الذي بدأ المفاوضات معه“.

واختتم الصرامي بأن المفاوضات لا تزال في مراحلها المبكرة.

GOAL | صفقة الموسم؟ 😱 مهاجم مانشستر سيتي على رادار أحد الأندية السعودية. و إيفر بانيغا سيكون حلقة الوصل. pic.twitter.com/fVAEiNNrPA — بلاد الفضة (@ARG4ARB) May 3, 2021

وأعلن مانشستر سيتي أنه لن يجدد عقد هدافه التاريخي أغويرو، حيث سيرحل بنهاية الموسم الحالي، ويرتبط بالانتقال إلى برشلونة الإسباني.

وسبق أن ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن خوان لابورتا رئيس برشلونة وضع شرطين أمام أغويرو للتعاقد معه، وهما تخفيض قيمة راتبه السنوي، وقبول دور المهاجم البديل.

ويريد برشلونة التعاقد مع أغويرو في محاولة من إدارة لابورتا لإقناع ليونيل ميسي بالبقاء في كامب نو، حيث يرتبط ميسي وأغويرو بعلاقة صداقة.

وسجل أغويرو 4 أهداف فقط الموسم الحالي، حيث لعب 16 مباراة بواقع 607 دقائق.