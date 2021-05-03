رياضة

الأمير نواف بن سعد يحضر تدريبات نادي الهلال
تاريخ النشر: 03 مايو 2021 21:39 GMT
تاريخ التحديث: 03 مايو 2021 21:45 GMT

الأمير نواف بن سعد يحضر تدريبات نادي الهلال

يملك كل من الهلال والشباب 48 نقطة، ويتقاسمان صدارة ترتيب الدوري السعودي، مع تبقي 5 جولات على نهاية المسابقة، علما أن الاتحاد يأتي في المركز الثالث وفي رصيده 46 نقطة، لكنه لعب مباراة أكثر.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

حضر الأمير نواف بن سعد تدريبات نادي الهلال السعودي، يوم الإثنين، قبل مواجهة الشباب، يوم الجمعة في الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت تدريبات الهلال تواجد الأمير نواف بن سعد؛ بهدف دعم وتحفيز لاعبي الزعيم قبل المواجهة المؤثرة أمام الشباب، في ظل الصراع القوي بين الفريقين على لقب الدوري السعودي.

والأمير نواف بن سعد رئيس سابق لنادي الهلال، وهو عضو شرف في الهلال، وخلال رئاسته نادي الهلال حقق الزعيم معه 5 بطولات، بواقع لقبين في الدوري السعودي، ولقب في كل من كأس السوبر السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس ولي العهد.

ويحل الهلال ضيفا على الشباب، يوم الجمعة، في الجولة الـ26 من الدوري السعودي، علما أن مباراة الدور الأول انتهت بالتعادل 1/1.

ويملك كل من الهلال والشباب 48 نقطة، ويتقاسمان صدارة ترتيب الدوري السعودي، مع تبقي 5 جولات على نهاية المسابقة، علما أن الاتحاد يأتي في المركز الثالث وفي رصيده 46 نقطة، لكنه لعب مباراة أكثر.

ويدخل الهلال مواجهة الشباب بمعنويات مرتفعة بعد ضمان تأهله إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا.

وكان نادي الهلال قد أعلن تعيين المدرب البرتغالي خوسيه مورايس مدربا للفريق الأول حتى نهاية الموسم الحالي.

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