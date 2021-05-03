تعرف على فريق الموسم بالدوري السعودي في FIFA 21

أصدرت لعبة FIFA 21 فريق الموسم في الدوري السعودي للمحترفين، وضم عددا كبيرا من اللاعبين البارزين معظمهم من المحترفين في صفوف أندية القمة الهلال والشباب والاتحاد.

إذ يضم الدوري السعودي للمحترفين العديد من النجوم البارزين، منهم لاعب الوسط الأرجنتيني الدولي إيفر بانيغا قائد الشباب الذي سجل 7 أهداف وصنع 8، ويتطلع لمساعدة فريقه للفوز باللقب.

ويضم الفريق كذلك المهاجم الفرنسي القوي بافيتيمبي غوميز هداف الهلال، الذي يشارك الشباب صدارة الدوري، إذ إنه هداف الدوري برصيد 18 هدفًا في 25 مباراة حتى الآن.

ومن المرجح أن يكون غوميز أحد أفضل لاعبي فريق الموسم في الدوري السعودي للمحترفين، ويأتي البرازيلي رومارينيو مهاجم الاتحاد ضمن الفريق، إذ يتميز بالسرعة والمهارة ويمكن أن يكون مثل غوميز بديلا رخيصا للنجوم المعتادين ذوي القيمة العالية.

وقد يكون المهاجم السويدي كارلوس ستراندبرغ هداف أبها هدفا بارزا في اللعبة بفضل سرعته وقوته، وقد انضم بالفعل لتشكيلة فريق الموسم بالسعودية بعدما سجل 16 هدفًا في 24 مباراة.

وفيما يلي فريق الموسم بالدوري السعودي حسب موقع فيفا 2021 الرسمي على الإنترنت:

مارسيلو غروهي حارس مرمى الاتحاد (تقييم إجمالي 85).

ياسر الشهراني ظهير الهلال (تقييم إجمالي 85).

أحمد حجازي مدافع الاتحاد (تقييم إجمالي 85).

أياغو مدافع التعاون (تقييم إجمالي 86).

إيفر بانيغا لاعب وسط الشباب (تقييم إجمالي 91).

رومارينيو مهاجم الاتحاد (تقييم إجمالي 90).

أندريا كاريلو لاعب وسط الهلال (تقييم إجمالي 88).

سالم الدوسري لاعب وسط الهلال (تقييم إجمالي 85).

كريستيان جوانكا مهاجم الشباب (تقييم إجمالي 85).

بافيتيمبي غوميز مهاجم الهلال (تقييم إجمالي 89).

كارلوس ستراندبرغ مهاجم أبها (تقييم إجمالي 87).