حقيقة رحيل كاريلو عن نادي الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية عن حقيقة الأنباء التي أشارت إلى اقتراب رحيل البيروفي أندريه كاريلو، نجم نادي الهلال السعودي، عن صفوف الفريق الموسم المقبل، في ظل تلقيه العديد من العروض.

ونقلت صحيفة ”اليوم“ عن مصدر، يوم الاثنين، أن إدارة الهلال لم تستمع لأي عروض مقدمة للنجم البيروفي في الفترة الحالية.

وأوضحت أن ”كاريلو باق مع الفريق ولن يغادر حتى نهاية عقده الذي ينتهي بنهاية موسم 2023، ولا صحة للأنباء التي تحدثت عن رحيله نهاية الموسم الجاري“، مؤكدة أن كل ما يتردد بهذه الشأن شائعات من الصحافة الأوروبية.

وكانت تقارير أشارت إلى نية إدارة الهلال في التخلص من الثلاثي المحترف كاريلو وجيوفينكو وبافيتمبي غوميز على خلفية تراجع مستوى اللاعبين.

كما أن تقارير تركية كشفت عن رغبة كبار الأندية هناك في التفاوض لضم كاريلو، وحددت تلك التقارير الأندية بأنها غلطة سراي وبشكتاش وفناربخشة.

يذكر أن كاريلو خاص مع الهلال 104 مباريات، سجل خلالها 20 هدفا وصنع مثلها، وتوج مع ”الزعيم“ بـ4 بطولات (كاس خادم الحرمين الشريفين، والدوري السعودي، وكأس السوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا).

كما قام مدرب المنتخب البيروفي باستدعاء كايلو أخيرا لقائمته التي ستشارك في بطولة كوبا أمريكا 2021.

من ناحية أخرى، يستعد الهلال لخوض مباراة مهمة ضد الشباب، يوم الجمعة المقبل، في مواجهة مؤجلة بالجولة السادسة والعشرين من الدوري السعودي.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 48 نقطة بالتساوي مع الشباب الوصيف، ويليه الاتحاد الثالث بـ46 نقطة بعد مرور 26 جولة.