هل يكون جوسيه مورايس منقذ نادي الهلال من عثراته؟

أبرم نادي الهلال السعودي، اليوم الأحد، تعاقدا رسميا مع المدرب البرتغالي جوسيه مورايس لقيادة الفريق إلى نهاية الموسم خلفا للبرازيلي روجيريو ميكالي.

وحقق الفريق تحت قيادة ميكالي سلسلة من النتائج الجيدة في الدوري ليتقاسم الصدارة مع الشباب قبل توقف المسابقة بسبب انشغال الفرق بمشاركتها في دوري أبطال آسيا.

لكن الهلال قدم عروضا متذبذبة في دور المجموعات بدوري الأبطال الشهر الماضي وتأهل بصعوبة إلى دور الـ16، ضمن أفضل ثلاث فرق احتلت المركز الثاني.

ويملك مورايس، البالغ 55 عاما، مسيرة تدريبية كبيرة وسبق له العمل في السعودية مع الحزم والشباب، كما عمل مساعدا للمدرب في إنتر ميلان وريال مدريد وتشيلسي.

ويضم مشواره التدريبي -أيضا- العمل مع الترجي التونسي ومنتخب اليمن، وفي السنوات الأخيرة تولى قيادة أيك أثينا اليوناني وبارنسلي الإنجليزي وكارباتي لفيف الأوكراني وتشونبوك الكوري الجنوبي.

وتساءل الجمهور والنقاد الرياضيون عن مدى قوة المدرب الجديد، وهل ينقذ سفينة الفريق من الأزمات التي يواجهها مؤخرا.

رسميا.. خوسيه مورايس يقود نادي الهلال إلى نهاية الموسم https://t.co/Tw7okhmBJr pic.twitter.com/OTgUTcNo10 — إرم سبورت (@EremSports) May 2, 2021

وقال الناقد الرياضي، خالد القحطاني: ”هل ميكالي كان كارثة الهلال؟ الحقيقة أن الهلال مليء بالعيوب ولكن كلها لا تجعلك تخسر هذا الموسم دون أي بطولة ووجود ميكالي كان أكبر كارثة لكي ينافس الفريق على الدوري أو يتأهل من مجموعته السهلة في دوري أبطال آسيا، ميكالي كان أكبر خصم للهلال في آسيا.. ومع كل مدرب يثبت أنه أقل من الفريق، والهلال فريق يحب يستحوذ ولكن كان مع ميكالي الأمر مختلفا“.

#الدوري_مع_وليد | خالد القحطاني: هل ميكالي كان كارثة الهلال..؟

الهلال مليئ بالعيوب لكن لا يمكن أن تخرج من الموسم بدون بطولة.. ميكالي كان أكبر خصم للهلال في آسيا.. وهذه أكبر مشاكل الهلال الفنية مع ميكالي..#قناة_SBC pic.twitter.com/k6PmHMpq4X — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) May 2, 2021

وأضاف: ”مورايس جاء لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الهلال.. الهلال في وضع سيئ والفريق كان المفروض يستثمر فترة دوري أبطال آسيا لاختيار مدربين أفضل من مورايس ولكن كل ما هو نقيض ميكالي مكسب للهلال، ولا يعني أنه كان مساعد جوزيه مورينيو أنه مدرب كبير لأن المساعدين يتغيرون كثيرا.. لكن ما يشفع لمورايس ما حققه مع الفريق الكوري.. وهو نقيض ميكالي وهذا شيء مفرح، مدرب مؤقت إلى أن يثبت عكس ذلك وبالتأكيد هذا يجعله يبحث عن وجوده“.

#الدوري_مع_وليد | خالد القحطاني: مورايس لانقاذ ما يمكن إنقاذه في الهلال.. لا يعني أنه كان مساعد مورينهو أنه مدرب كبير لأن المساعدين يتغيروا كثيرا.. لكن ما يشفع لمورايس ما حققه مع الفريق الكوري.. وهو نقيض ميكالي وهذا شيء مفرح..#قناة_SBC pic.twitter.com/7jl2QoYvTY — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) May 2, 2021

فيما أشار الناقد الرياضي، تركي الغامدي: ”مورايس صعب يغير في الهلال في 5 مباريات فهو لا يمتلك عصا سحرية والتغيير يكون في الأمور النفسية أكثر من الفنية.. وعندما تشاهد الهلال يغير 3 مدربين تعلم أنه ليس بخير.. أعرف مورايس جيدا لأنه درب الشباب مرتين في 2007 ونتائجه كانت سيئة في الفترتين.. إدارة الهلال أخطأت في أكثر من موقف والهدف من المدرب الجديد إحداث صدمة لدى اللاعبين، وسؤالي للإدارة هل ميكالي وموريس أفضل من رازفان؟ وقلة الخبرة خانت إدارة فهد بن نافل، والمدرب هو الأطرف الأضعف وكل ما تراجع المستوى الإدارة تضحي به“.

#الدوري_مع_وليد | تركي الغامدي: موريس صعب يغير في الهلال في 5 مباريات .. وعندما تشاهد الهلال يغير 3 مدربين تعلم أنه ليس بخير.. أعرف مورايس لأنه درب الشباب مرتين ونتائجه كانت سيئة في الفترتين.. إدارة الهلال أخطأت في أكثر من موقف..#قناة_SBC pic.twitter.com/TuqpYRjCh6 — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) May 2, 2021

وأشار الناقد محمد الغامدي: ”مورايس كان مساعدا لجوزيه مورينيو مِن قبل، وبالتالي هو سيشرب من الفلسفة التدريبية الخاصة به، فهو مدرب غير هجومي وكثير التحفظ وأشبهه بالمدرب كوزمين، وقد يكون مناسبا للهلال، ولا يعيب المدرب ابتعاده عن مجال التدريب لمدة سنة، ويورغن كلوب مثلا جلس بعد رحيله عن بروسيا دورتموند لمدة عام حتى تولى ليفربول“.

محمد الغامدي : موراليس "دفاعي" ويشبه طريقة "كوزمين" .. والمشكلة في الوقت.

الحصاد الرياضي … pic.twitter.com/ABZLUXewVh — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) May 2, 2021

وشدد الناقد الرياضي عبدالله المالكي: ”إحضار مدرب جديد قبل 4 جولات من نهاية الموسم صعب جدا، وكان على الإدارة إحضار مدرب من الدوري السعودي لكي يكون مطلعا على ما يحدث ويعدل الوضع سريعا، وقد يكون اسما كبيرا ولكنه لا يملك عصا سحرية لتغيير منهجية وخطط الفريق، حقيقة مهمة مدرب الهلال الجديد صعبة.. وفكرة إحضاره في هذا الوقت خاطئة وغير موفقة“.

عبدالله المالكي : مهمة مدرب الهلال الجديد "صعبة" .. وفكرة احضار مدرب في هذا الوقت "خاطئة".

الحصاد الرياضي … pic.twitter.com/Aa12gfN0DS — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) May 2, 2021

ومن المقرر أن يلتزم مورايس بتطبيق الحجر الصحي لمدة 48 ساعة ضمن بروتوكول وزارة الرياضة السعودي، حيث سيكون ظهوره الأول مع مساعديه حال سلبية مسحتهم الطبية، للإشراف على تدريب الهلال، غدا الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الشباب ضمن الجولة الـ26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم برصيد 48 نقطة، بفارق الأهداف عن فريق الشباب صاحب مركز الوصافة.