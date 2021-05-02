رسميا.. خوسيه مورايس يقود نادي الهلال إلى نهاية الموسم‎

قالت صحيفة الرياضية السعودية إن نادي الهلال السعودي وقع عقدا مع البرتغالي جوسيه مورايس لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في النادي حتى نهاية الموسم.

وسيصل مورايس على متن طائرة خاصة اليوم لقيادة تدريبات الفريق.‎

وسبق لمورايس العمل في السعودية من قبل عندما تولى تدريب الحزم موسم 2007-2008، قبل أن يقود الشباب في موسم 2014-2015.

ويتصدر الهلال مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان مناصفة مع الشباب برصيد 48 نقطة لكل منهما، قبل خمس جولات على نهاية الدوري.

وتأهل الهلال، بطل آسيا 2019، بصعوبة إلى دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا بعدما استفاد من تعادل منافسه المحلي الأهلي 1-1 مع الدحيل القطري، ليصبح آخر الأندية المتأهلة لهذا الدور باعتباره أحد أفضل ثلاثة أندية تحتل المركز الثاني في المجموعات الخمس غرب آسيا.