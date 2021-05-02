بيدرو مستعد للتوقيع لنادي الهلال حال هبوط كالياري‎

استقر نادي الهلال السعودي على التعاقد مع البرازيلي جواو بيدرو، نجم كالياري الإيطالي، ليكون بديلا للإيطالي سيباستيان جيوفينكو، الذي حزم أمره بالرحيل عن الزعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

عقد سيباستيان جيوفينكو مع الهلال مستمر حتى نهاية شهر يناير 2022، حيث انضم اللاعب إلى صفوف ”الزعيم “ خلال فترة انتقالات يناير 2019 في عهد رئاسة الأمير محمد بن فيصل.

وأشارت صحيفة (ilpallonegonfiato) الإيطالية إلى أن نادي الهلال حدد بديل جوفينكو وهو البرازيلي جواو بيدرو، نجم كالياري الإيطالي.

وقالت الصحيفة إن إدارة الهلال تسعى إلى التعاقد مع مهاجم كالياري الإيطالي، اللاعب البرازيلي جواو بيدرو من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

إدارة الهلال تواصلت مع اللاعب خلال الأيام الماضية، واللاعب أبدى موافقة مبدئية للعب في قارة آسيا ونادي الهلال، حال هبوط كالياري للدرجة الثانية.

ويحتل كالياري المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة، وينافس تورينو وبارما وبينفينتو على البقاء.

وشارك جواو بيدرو خلال الموسم الحالي في 33 مباراة وسجل 13 هدفا، وصنع هدفين آخرين.