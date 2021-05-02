نادي الهلال يتمم اتفاقه مع ماريغا

كشفت تقارير صحفية برتغالية النقاب عن أن إدارة نادي الهلال السعودي قد أتمت اتفاقها مع المهاجم المالي موسى ماريغا لاعب بورتو البرتغالي للانتقال لصفوف الفريق الموسم المقبل.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”ريكورد“ فإن إدارة الهلال نجحت في الاتفاق مع اللاعب منتصف الأسبوع الماضي حيث رفض بورتو التخلي عن اللاعب في الوقت الحالي.

وبحسب الصحيفة فإن اللاعب سيكمل الموسم مع ناديه البرتغالي على أن ينتقل لصفوف الفريق السعودي مطلع الموسم المقبل.

تطورات صفقة انتقال ماريغا إلى نادي الهلال السعودي.. "اتفاق شفهي" https://t.co/mvjDgqHF4J pic.twitter.com/FptdN8aOD3 — إرم سبورت (@EremSports) May 1, 2021

وتم إبرام الاتفاق بين الهلال وموسى ماريغا في منتصف الأسبوع الماضي وسيحصل على راتب 15 مليون يورو وعقد لمدة ثلاث سنوات ومكافأة بعد موافقته.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن أن إدارة الهلال قد اتفقت مع الفرنسي بافيتمبي غوميز على إلغاء تعاقده مع الفريق بالتراضي.

ويسعى الهلال للتعاقد مع ماريغا ليكون بديلا للمهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز البالغ عمره 35 عاما، الذي أوشك عقده على الانتهاء.

وتأهل الهلال، بطل آسيا 2019، بصعوبة إلى دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا بعدما استفاد من تعادل منافسه المحلي الأهلي 1-1 مع الدحيل القطري، ليصبح آخر الأندية المتأهلة لهذا الدور باعتباره أحد أفضل ثلاثة أندية تحتل المركز الثاني في المجموعات الخمس غرب آسيا.