رياضة

أحمد اليوسف رئيس الاتحاد الكويتي يتكفل بنفقات علاج مساعد ندا مدافع السالمية
تاريخ النشر: 02 مايو 2021 14:34 GMT
تاريخ التحديث: 02 مايو 2021 15:15 GMT

أحمد اليوسف رئيس الاتحاد الكويتي يتكفل بنفقات علاج مساعد ندا مدافع السالمية

ستنهي هذه الإصابة موسم المدافع الكويتي المخضرم الحالي مع السالمية.

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تكفل الشيخ أحمد اليوسف، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، بتكاليف العملية الجراحية التي سيخضع لها مساعد ندا نجم السالمية والمنتخب الكويتي، وستكون خارج البلاد.

ونشر برنامج ”الديربي“ خبرًا مفاده بأن الشيخ أحمد اليوسف سيتكفل بعلاج مساعد ندا في الخارج، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف.

 

وتعرض المدافع الكويتي ولاعب نادي السالمية مساعد ندا لإصابة قاسية بقطع في الرباط الصليبي والغضروف بالركبة، خلال مباراة فريقه أمام النصر بالجولة الماضية للدوري الكويتي.

وستنهي هذه الإصابة موسم المدافع الكويتي المخضرم الحالي مع السالمية.

وكتب مساعد ندا عبر صفحته الشخصية على تويتر ”‏قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله دائما وأبدا، بعد إجراء الأشعة المقطعية، تبين إصابتي بقطع في الرباط الأمامي للركبة وتمزق في الغضروف الداخلي، لذلك سوف أجري عملية جراحية بأسرع وقت ممكن، أسأل الله لي ولكم العفو والعافية“.

 

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