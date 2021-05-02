أحمد اليوسف رئيس الاتحاد الكويتي يتكفل بنفقات علاج مساعد ندا مدافع السالمية

تكفل الشيخ أحمد اليوسف، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، بتكاليف العملية الجراحية التي سيخضع لها مساعد ندا نجم السالمية والمنتخب الكويتي، وستكون خارج البلاد.

ونشر برنامج ”الديربي“ خبرًا مفاده بأن الشيخ أحمد اليوسف سيتكفل بعلاج مساعد ندا في الخارج، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف.

رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف يتكفل بعلاج نجم الكرة الكويتية ونادي السالمية مساعد ندا بالخارج@Mosa3edNada #الديربي pic.twitter.com/Fo5o7NRIhH — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) May 2, 2021

وتعرض المدافع الكويتي ولاعب نادي السالمية مساعد ندا لإصابة قاسية بقطع في الرباط الصليبي والغضروف بالركبة، خلال مباراة فريقه أمام النصر بالجولة الماضية للدوري الكويتي.

وستنهي هذه الإصابة موسم المدافع الكويتي المخضرم الحالي مع السالمية.

وكتب مساعد ندا عبر صفحته الشخصية على تويتر ”‏قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله دائما وأبدا، بعد إجراء الأشعة المقطعية، تبين إصابتي بقطع في الرباط الأمامي للركبة وتمزق في الغضروف الداخلي، لذلك سوف أجري عملية جراحية بأسرع وقت ممكن، أسأل الله لي ولكم العفو والعافية“.