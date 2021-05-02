تقرير يكشف مصير بيتي مارتينيز مع نادي النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية عن مصير الأرجنتيني بيتي مارتينيز، مع نادي النصر السعودي، بعد إصابة اللاعب الأخيرة وإجرائه عملية جراحية تحتاج لفترة علاج وتأهيل لا تقل عن 6 أشهر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، يوم الأحد، فإن اللاعب الأرجنتيني يواجه سيناريوهين، أولهما ”تسجيل لاعب أجنبي بديل مكانه في الميركاتو الصيفي المقبل حال تأكد غيابه عن الملاعب لأكثر من 6 أشهر، على أن تتم إعادة تسجيله في قائمة الفريق في الميركاتو الشتوي“.

وأضافت الصحيفة: ”أما السيناريو الثاني فيتمثل في استمرار (بيتي) بالقائمة حال تقدمه في فترة العلاج والتأهيل بحيث لا تزيد المدة عن 5 أشهر“.

📹 | بعد نجاح عمليته الجراحية 🙏

نجمنا الارجنتيني بيتي مارتينيز يتحدث لكم ويطمنكم 🤩 pic.twitter.com/RoWAAoS3zZ — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 24, 2021

وكان النصر قد أعلن مؤخرا في بيان رسمي غياب بيتي مارتينيز عن الفريق لمدة 6 أشهر، إثر الإصابة الأخيرة التي تعرض لها.

وذكر النادي في بيانه: ”بعد الكشف النهائي على إصابة بيتي مارتينيز، الجراح العالمي رامون كوجات يقرر إجراء عملية جراحية لتثبيت الرباط الجانبي الخارجي للركبة“.

وأضاف: ”اللاعب يحتاج للعلاج والتأهيل لمدة 6 أشهر“.

وتعرض مارتينيز لإصابة في مباراة النصر والأهلي، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري السعودي.

وانضم مارتينيز إلى صفوف النصر في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من أتلانتا يونايتد الأمريكي.

وشارك مارتينيز مع النصر منذ انضمامه في 20 مباراة وسجل 3 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة لزملائه.

ويحتل النصر المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 36 نقطة بعد خوض 25 جولة.