خالد الغامدي: انتقالي للنصر كان عن طريق "كوبري".. والشباب "كبير الرياض" والهلال "الزعيم العالمي" (فيديو)

أثار خالد الغامدي، نجم نادي الشباب السعودي الحالي، الكثير من الجدل بعد حديث تلفزيوني، مساء السبت، كشف خلاله عن كواليس انتقاله السابق للنصر، واصفا أيضا الهلال بـ“الزعيم العالمي“.

وارتدى الغامدي قميص النصر، في الفترة ما بين 2011 و 2019، ثم غادر إلى الفيصلي، قبل أن يستقر في الشباب لمدة 3 أعوام.

وقال الغامدي في حواره مع القنوات الرياضية السعودية: ”دخلت التدريبات الجماعية مؤخرا مع الشباب، بعدما تعافيت من الإصابة بالرباط الصليبي، ولعبت 45 دقيقة في مباراة ودية للشباب“.

وأضاف: ”أتمنى الفترة المقبلة إحداث الفارق مع الفريق وتحقيق الانتصارات في المباريات المهمة المتبقية بالدوري السعودي، وأتمنى تحقيق اللقب برفقة الشباب، وسيكون شيئا رائعا وللتاريخ“.

وعن كواليس انتقاله للنصر ثم الخروج من الفريق بعد أزمة شهيرة، أوضح: ”انتقالي من القادسية إلى النصر كان (عن طريق كوبري) بانتقالي لسويسرا حتى أذهب للنصر، والأمير فيصل بن تركي شخصية لن أنساها في حياتي، وهو كان صاحب الفكرة ولكن مهندس صفقة انتقالي للنصر كان عامر السلهام، وكنت مثل الأعمى والأمير فيصل بن تركي والسلهام كانا يديراني وما يطلبانه كنت أفعله مباشرة، لأن القادسية كان قد طلب 30 مليون ريال من أجل رحيلي والمبلغ كان كبيرا“.

وأكمل: ”غادرت النصر بسبب الشخصنة وبطريقة غير احترافية وقانونية، وكان لدي الكثير لأقدمه للنصر، وكل ما قيل عني بأنني أقوم بتسريب التشكيلة وغيرها غير صحيح بالمرة“.

واستطرد: ”خالد البلطان، رئيس الشباب، أكد لي أنه لم يوقع معي إلا وهو يعلم أن لدي شيئا لأقدمه للفريق، والشباب نادٍ كبير ويملك تاريخا من البطولات، ومن يقول إن الفريق أصبح يجمع لاعبين من رديف الأندية لديهم عقم كروي وفكري ولا أرد عليهم وكل اللاعبين لديهم خبرات البطولات“.

#الديوانيه

اللاعب خالد الغامدي:

خالد البلطان أكد لي أنه لم يوقع معي إلا وهو يعلم أن لدي شيء أقدمه.. ومن يقول أن #الشباب رجيع هو "عقيم كروي وفكري". pic.twitter.com/BLM9JGvfvo — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 1, 2021

وأوضح: ”(كبير الرياض) هو الشباب وهو أول من أنشئ في الرياض وبعده جاء النصر والهلال، وهنا قصدي تاريخيا وليس لي دخل بعقول الناس وأنا لا أصفي حسابات مع أحد، والهلال لديه ألقاب معروفة مثل (زعيم آسيا) أو (الزعيم العالمي)“.

#الديوانيه

اللاعب خالد الغامدي:

للهلال ألقاب منها "الزعيم العالمي" pic.twitter.com/s9slCkQ231 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 1, 2021

وشدد الغامدي: ”النصر في بداية الموسم الحالي نافس على الهبوط بسبب تجميع اللاعبين، عكس طريقة الهلال في التعاقد مع اللاعبين“.

عبدالرزاق حمدالله

وعن أزمته مع عبدالرزاق حمدالله، نجم النصر، قال الغامدي: ”قلت بعد انتقالي للشباب في تصريح عاطفي إني سأصبح الهداف وأنافس حمدالله وغوميز على صدارة الهدافين بعد تسجيلي 3 أهداف وتحمست للموضوع، ثم تمكن حمد الله من تسجيل هدف، في المواجهة بيننا، بسبب خطأ مني، وجاء إلي، قائلا: (أين هذا الذي سينافسني)“.

#الديوانيه

اللاعب خالد الغامدي:

حمدالله سجل هدف من خلفي.. وقال لي أين الذي سينافسني؟ pic.twitter.com/xHbPVg3enM — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 1, 2021

ويواجه الهلال نظيره الشباب، يوم الجمعة المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من بطولة الدوري السعودي.

ويتقاسم الهلال والشباب صدارة ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة لكل منهما بعد خوض 25 جولة.