تطورات مفاوضات نادي الهلال مع خوسيه مورايس‎

أشارت تقارير برتغالية إلى أن المدير الفني جوزيه مورايس تلقى عرضا من الهلال السعودي وسيصل للمملكة في وقت لاحق، يوم الأحد، على أن يلتقي قادة ”الزعيم“ للتفاوض معهم بشأن تدريب الفريق، نظرا لأنه لم يقبل بعد العرض بشكل رسمي.

وقالت محطة tvi24.iol التلفزيونية البرتغالية الخاصة، يوم السبت، إن مورايس البالغ عمره 55 عاما سيصل إلى الرياض في وقت لاحق اليوم على متن طائرة خاصة؛ للقاء مسؤولي النادي وتحديد ما إذا كان سيقبل العرض أم لا.

وظل المدير الفني البرتغالي دون فريق منذ رحيله عن تشونبوك الكوري الجنوبي العام الماضي، وسيطلع بالتفصيل على عرض الهلال عند وصوله للمملكة واتخاذ قرار بشأنه.

نادي الهلال يتفق مع البرتغالي خوسيه مورايس لخلافة ميكالي https://t.co/B7mBVsJBuQ pic.twitter.com/PufFsNqZ0v — إرم سبورت (@EremSports) May 1, 2021

وأضافت المحطة البرتغالية أن الهلال يعتزم التعاقد معه وتوليه المسؤولية على الفور لنهاية الموسم، أي أنه سيستكمل مباريات الدوري المحلي، دون تحديد مدة التعاقد بعد ذلك.

ويتصدر الهلال مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان مناصفة مع الشباب برصيد 48 نقطة لكل منهما، قبل خمس جولات على نهاية الدوري.

وحال قبول مورايس للعرض، سيتعين عليه بالتأكيد قيادة الفريق للقب الدوري قبل أن يبدأ الموسم المقبل.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ إقالة المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو وتولي البرازيلي روجيرو ميكالي ”مؤقتا“، استطلع الهلال رأي العديد من المدربين الأجانب، وبينهم برتغاليون.

إذ وضع مدربه السابق جورج جيسوس، المدير الفني الحالي لبنفيكا، في قائمة المرشحين، وقدم عرضين لأبيل فيريرا المدير الفني لبالميراس الذي فضل البقاء في البرازيل، وكذلك ماركو سيلفا الذي يفضل العمل في أوروبا، وبيدرو مارتينز الذي لديه عقد مع أولمبياكوس اليوناني.

وسبق لمورايس العمل في السعودية من قبل عندما تولى تدريب الحزم موسم 2007-2008، قبل أن يقود الشباب في موسم 2014-2015.