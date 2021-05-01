نادي الشباب يكشف تطورات الحالة الصحية لخالد البلطان بعد خضوعه لعملية جراحية

كشف نادي الشباب السعودي عن خضوع خالد البلطان، رئيس مجلس إدارة النادي، لعملية جراحية تكللت بالنجاح.

وقال النادي، في بيان مقتضب عبر حسابه الرسمي على تويتر، يوم السبت: ”أجرى رئيس مجلس إدارة الشباب الأستاذ خالد البلطان عملية جراحية تكللت بالنجاح ولله الحمد“.

ولم يكشف النادي عن تفاصيل العملية الجراحية.

أجرى رئيس مجلس إدارة #الشباب الاستاذ #خالد_البلطان عملية جراحية تكللت بالنجاح ولله الحمد pic.twitter.com/QGRqZ9uoBr — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) May 1, 2021

وعاد البلطان للتواجد في تدريبات الفريق مؤخرا بعد انتهاء فترة إيقافه بشكل رسمي.

وكانت وزارة الرياضة أصدرت، يوم 27 فبراير الماضي، قرارًا بمنع البلطان من مزاولة النشاط الرياضي ومنعه من دخول النادي، وعدم مرافقته فرق النادي داخليًّا وخارجيًّا لمدة شهرين، بعد نشر مقطع فيديو للاعب البرازيلي سيبا لاعب الشباب على حساب النادي، وهو يتهم حسين عبدالغني إداري النصر بالعنصرية.

🎥 | عودة قوية لرئيس #الشباب خالد البلطان بإبرام صفقة مثيرة مع نجم منتخب الناشئين عبدالمجيد العنزي .. pic.twitter.com/GEiwTULAEo — أحمد العجلان (@ahmad2man) April 28, 2021

وكان البلطان قد نقل الفترة الماضية إلى المستشفى بعد معاناته من ”حصى في الكلى“، حيث تم إدخاله وحدة العناية الفائقة، قبل أن يطمئن الجماهير على صحته ويعود للمشهد الرياضي.

وتولى البلطان رئاسة نادي الشباب في 2019 لمدة 4 أعوام.

ويحتل الشباب حالياً المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة من 25 مباراة، متأخراً بفارق الأهداف عن الهلال.

ومن المقرر أن يواجه الشباب ضيفه الهلال، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب “الأمير خالد بن سلطان”، في اللقاء المؤجل من الجولة 26 في الدوري السعودي.