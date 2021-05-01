تطورات صفقة انتقال ماريغا إلى نادي الهلال السعودي.. "اتفاق شفهي"

أشارت تقارير برتغالية إلى أن الهلال السعودي توصل إلى اتفاق شفهي مع المالي موسى ماريغا مهاجم بورتو البرتغالي، على أن يتم التوقيع في الأسابيع القليلة المقبلة، إذ ينتهي عقده مع بورتو الشهر المقبل.

وقالت محطة tvi24.iol التلفزيونية البرتغالية الخاصة إن ماريغا البالغ عمره 30 عاما وافق بالفعل على شروط الهلال التي تتضمن عقدا لمدة ثلاث سنوات وراتبا قدره 15 مليون يورو، حيث يحصل على خمسة ملايين يورو في الموسم الواحد.

دوري أبطا آسيا: النصر يلقن تشافي درسا قاسيا.. الهلال ينقصه التركيز.. والأهلي ما زال على قيد الحياة https://t.co/DpnEjPJeiF pic.twitter.com/WHh1m8Izu5 — إرم سبورت (@EremSports) May 1, 2021

وقال موقع Maisfutebol إن ماريغا سيحصل على خمسة ملايين يورو أخرى كمكافأة توقيع من النادي السعودي، الذي يستعد لتغيير كبير في خط هجومه قبل بداية موسم 2021/22.

وفي المحاولات الأخيرة وفقًا لبورتو، كشف مدير أعمال ماريغا عن وجود عرض خارجي، بعد أن طلب مبلغًا يقارب خمسة ملايين يورو في الموسم الواحد لتجديد عقده مع بورتو الذي ينتهي في يونيو/حزيران من هذا العام.

ومع ذلك، فإن هذا المبلغ الذي طلبه اللاعب يعتبره بورتو أكثر من المعقول، لذلك لم تتقدم المفاوضات من أجل ضمان بقاء اللاعب الذي سجل 72 هدفا في أربعة مواسم ونصف مع الفريق.

ورفض عزيز بن عيسى مدير أعمال ماريغا التعليق على الانتقال المحتمل للهلال، في ظل اهتمام من فنربخشة التركي أيضا.

ويسعى الهلال للتعاقد مع ماريغا ليكون بديلا للمهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز البالغ عمره 35 عاما، الذي أوشك عقده على الانتهاء.

نادي الهلال يتفق مع البرتغالي خوسيه مورايس لخلافة ميكالي https://t.co/B7mBVsJBuQ pic.twitter.com/PufFsNqZ0v — إرم سبورت (@EremSports) May 1, 2021

كما أن الإيطالي سيباستيان جيوفينكو والبيروفي أندريه كاريلو قد يرحلان عن حامل لقب الدوري السعودي.

وتأهل الهلال، بطل آسيا 2019، بصعوبة إلى دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا بعدما استفاد من تعادل منافسه المحلي الأهلي 1-1 مع الدحيل القطري، ليصبح آخر الأندية المتأهلة لهذا الدور باعتباره أحد أفضل ثلاثة أندية تحتل المركز الثاني في المجموعات الخمس غرب آسيا.