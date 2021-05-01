رياضة

تطورات صفقة انتقال ماريغا إلى نادي الهلال السعودي.. "اتفاق شفهي"
تاريخ النشر: 01 مايو 2021 17:23 GMT
تاريخ التحديث: 01 مايو 2021 18:00 GMT

تطورات صفقة انتقال ماريغا إلى نادي الهلال السعودي.. "اتفاق شفهي"

ماريغا سيحصل على خمسة ملايين يورو كمكافأة توقيع إضافة إلى خمسة ملايين في الموسم الواحد

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المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

أشارت تقارير برتغالية إلى أن الهلال السعودي توصل إلى اتفاق شفهي مع المالي موسى ماريغا مهاجم بورتو البرتغالي، على أن يتم التوقيع في الأسابيع القليلة المقبلة، إذ ينتهي عقده مع بورتو الشهر المقبل.

وقالت محطة tvi24.iol التلفزيونية البرتغالية الخاصة إن ماريغا البالغ عمره 30 عاما وافق بالفعل على شروط الهلال التي تتضمن عقدا لمدة ثلاث سنوات وراتبا قدره 15 مليون يورو، حيث يحصل على خمسة ملايين يورو في الموسم الواحد.

 

وقال موقع Maisfutebol إن ماريغا سيحصل على خمسة ملايين يورو أخرى كمكافأة توقيع من النادي السعودي، الذي يستعد لتغيير كبير في خط هجومه قبل بداية موسم 2021/22.

وفي المحاولات الأخيرة وفقًا لبورتو، كشف مدير أعمال ماريغا عن وجود عرض خارجي، بعد أن طلب مبلغًا يقارب خمسة ملايين يورو في الموسم الواحد لتجديد عقده مع بورتو الذي ينتهي في يونيو/حزيران من هذا العام.

ومع ذلك، فإن هذا المبلغ الذي طلبه اللاعب يعتبره بورتو أكثر من المعقول، لذلك لم تتقدم المفاوضات من أجل ضمان بقاء اللاعب الذي سجل 72 هدفا في أربعة مواسم ونصف مع الفريق.

ورفض عزيز بن عيسى مدير أعمال ماريغا التعليق على الانتقال المحتمل للهلال، في ظل اهتمام من فنربخشة التركي أيضا.

ويسعى الهلال للتعاقد مع ماريغا ليكون بديلا للمهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز البالغ عمره 35 عاما، الذي أوشك عقده على الانتهاء.

 

كما أن الإيطالي سيباستيان جيوفينكو والبيروفي أندريه كاريلو قد يرحلان عن حامل لقب الدوري السعودي.

وتأهل الهلال، بطل آسيا 2019، بصعوبة إلى دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا بعدما استفاد من تعادل منافسه المحلي الأهلي 1-1 مع الدحيل القطري، ليصبح آخر الأندية المتأهلة لهذا الدور باعتباره أحد أفضل ثلاثة أندية تحتل المركز الثاني في المجموعات الخمس غرب آسيا.

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