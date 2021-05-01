دوري أبطا آسيا: النصر يلقن تشافي درسا قاسيا.. الهلال ينقصه التركيز.. والأهلي ما زال على قيد الحياة

اختتمت منافسات دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا لمجموعات غرب القارة التي شهدت تأهل 8 أندية لدور الـ16.

وتأهل ناديان سعوديان هما النصر والهلال، وناديان إماراتيان هما الشارقة والوحدة، و3 أندية إيرانية تراكتور سازي والاستقلال وبيرسبوليس وناد طاجيكستاني هو الاستقلال.

وتم تحديد مباريات ثمن نهائي البطولة بناء على مواقع تلك الأندية في مجموعاتها، كالآتي:

الشارقة ضد الوحدة

النصر ضد تراكتور سازي

بيرسبوليس ضد استقلال طاجيكستان

الاستقلال الإيراني ضد الهلال

وفيما يلي نظرة على الأندية السعودية في الجولة الأخيرة من دوري المجموعات بحسب تقرير نشره موقع arab news الصادر باللغة الإنجليزية.

النصر يتأهل .. ولكن

حقق فريق النصر الهدف المنشود ونجح في التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بأداء رائع من جميع اللاعبين تحت قيادة مدربهم الجديد مانو مينيزيس، إلا أن الفريق سيفتقد إلى خدمات ثلاثة لاعبين في الدور القادم أمام تراكتور سازي بعد حصول المهاجم عبد الرزاق حمدالله على بطاقة صفراء في نهاية مباراة السد القطري لينضم بذلك إلى زملائه عبد الله مادو وعلي العجمي.

نادي #الهلال يتفق مع البرتغالي خوسيه مورايس لخلافة ميكاليhttps://t.co/eGySlwsFnW — إرم سبورت (@EremSports) May 1, 2021

النصر يلقن أسطورة برشلونة درسا قاسيا

اعتبر معظم المحللين الفنيين وخبراء كرة القدم أن فريق السد القطري كان من أبرز المرشحين للفوز باللقب القاري تحت قيادة مدربهم الشاب تشافي هيرنانديز أسطورة برشلونة الإسباني، لما يتمتع به الفريق القطري من لاعبين مميزين أجانب ومحليين ومدرب على أعلى مستوى، إلا أن مدرب النصر لقن تشافي درسا قويا في فنون كرة القدم وكيفية إدارة المباراة والتغييرات ونجح في الفوز والتأهل.

الهلال يتأهل ولكن ينقصه التركيز

حقق فريق الهلال هدفه بالتأهل إلى الدور ثمن النهائي من البطولة الآسيوية، ولكن الفريق يحتاج إلى إعادة نظر في أداء الفريق ككل خلال المباريات الماضية في البطولة الآسيوية، فقد تأهل الهلال متقدما على السد القطري بفارق الأهداف فقط، أي أنه كان قاب قوسين أو أدنى من توديع البطولة، فقد ارتكب الفريق الهلال العديد من الأخطاء خلال مباراة شباب الأهلي الإماراتي بالإضافة إلى عدم التركيز خلال مجريات اللقاء، ويأمل عشاق الهلال أن تتلاشى هذه الأخطاء عندما يلتقي الفريق مع فريق الاستقلال الإيراني في دور الـ 16 الآسيوي.

📺 ملخّص مباراة 🇶🇦 الدحيل @DuhailSC مع 🇸🇦 الأهلي @ALAHLI_FC في الجولة السادسة من 🏆#دوري_أبطال_آسيا 2021! يُمكنكم مُشاهدة المباراة كاملة على قناة The AFC Hub على YouTube ⬇️ — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) May 1, 2021

الأهلي لا يزال على قيد الحياة

على الرغم من فشل الفريق الأهلاوي في التأهل إلى دور ثمن النهائي من البطولة الآسيوية إلا أن الأهلي كان بالفعل قريبا جدا من التأهل إن حقق الفوز على فريق الدحيل القطري في هذه المباراة المصيرية ولكن التعادل حسم الموقف وأهدى التأهل إلى فريق الهلال السعودي، كان الأهلي قادرا بالفعل على المنافسة حتى آخر لحظة وأظهر عكس ما كان يخشاه مشجعوه بعدما جاء إلى البطولة الآسيوية بعد 6 هزائم متتالية في الدوري السعودي، لكن الآن أصبح الجميع مطمئنا على أداء الفريق الأهلاوي على الأقل في الوقت الحالي.

البطولة الآسيوية توقفت لكن الدوري مازال في الملعب

توقفت بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بشكل مؤقت حتى موعد انطلاق الدور ثمن النهائي من البطولة وتتجه الأنظار الآن إلى بطولة الدوري السعودي، فعشاق الهلال والشباب على موعد مع مباراة هامة بين الهلال والشباب مساء يوم الجمعة المقبل، ففوز الهلال متصدر الدوري أو الشباب صاحب المركز الثاني يعتبر خطوة كبيرة نحو التتويج بلقب الدوري، أما فريق النصر فهو أيضا أمامه مباريات هامة خلال الفترة المقبلة من عمر الدوري السعودي لتحسين مكانه بالجدول وإنهاء الدوري ضمن المراكز الأربعة الأولى.