نادي الهلال يتفق مع البرتغالي خوسيه مورايس لخلافة ميكالي

اتفق مجلس إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، مع المدرب البرتغالي خوسيه مورايس، لقيادة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للبرازيلي روجيرو ميكالي.

وبحسب صحيفة الرياضة، فإنه توصل بالفعل لاتفاق مع مورايس.

واستقر الهلال على إقالة ميكالي؛ بسبب نتائج الفريق السيئة في دوري أبطال آسيا.

وسبق أن قاد مورايس نادي الشباب السعودي قبل 6 سنوات، وحقق معه لقب كأس السوبر السعودي.

من هو خوسيه مورايس؟

مورايس يبلغ من العمر (56 عام) وكان مساعدا بارزا للبرتغالي جوزيه مورينيو ويعتبره مثلا أعلى في مجال التدريب.

وكان نادي جيونبوك الكوري آخر محطات مورايس التدريبية وحقق معه لقب الدوري، ولقب الكأس مرة واحدة، لكنه لم يحقق نجاحا على المستوى الآسيوي، حيث خرج من دور الـ16 بدوري أبطال آسيا عام 2019، ومن دور المجموعات عام 2020.