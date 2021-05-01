رياضة

طرح اسم جيسوس كبديل لميكالي في نادي الهلال
تاريخ النشر: 01 مايو 2021 7:07 GMT
تاريخ التحديث: 01 مايو 2021 7:20 GMT

طرح اسم جيسوس كبديل لميكالي في نادي الهلال

نادي الهلال يقترب من التعاقد مع المالي موسى ماريغا مهاجم بورتو البرتغالي.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

أفادت وسائل إعلام سعودية أن اسم المدرب البرتغالي جورجي جيسوس مطروح لتدريب نادي الهلال بدلًا من البرازيلي روجيرو ميكالي، الذي يتولى تدريب الهلال منذ فبراير الماضي.

وقالت صحيفة ”الرياضية“ إن الهلال اتخذ قرارًا بالبحث عن بديل لميكالي، وإنه تم طرح اسم جورجي جيسوس، مدرب الفريق السابق ضمن أسماء أخرى تتم مناقشتها.

وتولى جيسوس، البالغ من العمر 66 عامًا، تدريب الهلال بين يونيو 2018، ويناير 2019، وذلك على مدار 20 مباراة، حقق خلالها الزعيم 15 فوزًا، مقابل 4 تعادلات، وخسارة وحيدة.

وخلال إدارة الهلال قاد جيسوس الزعيم للتتويج بلقب كأس السوبر السعودي، بالفوز على الاتحاد 2/1.

ويتولى جيسوس حاليًا تدريب بنفيكا، ويرتبط بعقد مع النادي البرتغالي حتى يونيو 2022. وقد سبق له اللعب في البرتغال، والبرازيل، والسعودية.

في سياق متصل، أفادت ”الرياضية“ أن نادي الهلال اقترب من التعاقد مع المالي موسى ماريغا، مهاجم بورتو البرتغالي.

وينتهي عقد ماريغا مع بورتو في يونيو المقبل، ما يعني أن الصفقة ستكون مجانية.

وماريغا البالغ من العمر 30 عامًا يلعب لبورتو منذ 2017، وسجل الموسم الحالي 17 هدفًا، وصنع 5 في 44 مباراة في مختلف المسابقات.

وسبق لماريغا اللعب لأندية الترجي التونسي، وماريتيمو البرتغالي، وأندية أخرى، كما لعب لمنتخب بلاده 24 مباراة سجل فيها 3 أهداف.

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