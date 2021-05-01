طرح اسم جيسوس كبديل لميكالي في نادي الهلال

أفادت وسائل إعلام سعودية أن اسم المدرب البرتغالي جورجي جيسوس مطروح لتدريب نادي الهلال بدلًا من البرازيلي روجيرو ميكالي، الذي يتولى تدريب الهلال منذ فبراير الماضي.

وقالت صحيفة ”الرياضية“ إن الهلال اتخذ قرارًا بالبحث عن بديل لميكالي، وإنه تم طرح اسم جورجي جيسوس، مدرب الفريق السابق ضمن أسماء أخرى تتم مناقشتها.

وتولى جيسوس، البالغ من العمر 66 عامًا، تدريب الهلال بين يونيو 2018، ويناير 2019، وذلك على مدار 20 مباراة، حقق خلالها الزعيم 15 فوزًا، مقابل 4 تعادلات، وخسارة وحيدة.

📃 #الهلال يتأهل لملاقاة نظيره "الاستقلال الإيراني" في الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام ٢٠٢١م.. ويستأنف تدريباته مساء الاثنين استعدادًا لمواجهة الشباب دوريًا، مساء يوم الجمعة المقبل pic.twitter.com/h1aDM3hRFl — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) April 30, 2021

وخلال إدارة الهلال قاد جيسوس الزعيم للتتويج بلقب كأس السوبر السعودي، بالفوز على الاتحاد 2/1.

ويتولى جيسوس حاليًا تدريب بنفيكا، ويرتبط بعقد مع النادي البرتغالي حتى يونيو 2022. وقد سبق له اللعب في البرتغال، والبرازيل، والسعودية.

في سياق متصل، أفادت ”الرياضية“ أن نادي الهلال اقترب من التعاقد مع المالي موسى ماريغا، مهاجم بورتو البرتغالي.

وينتهي عقد ماريغا مع بورتو في يونيو المقبل، ما يعني أن الصفقة ستكون مجانية.

وماريغا البالغ من العمر 30 عامًا يلعب لبورتو منذ 2017، وسجل الموسم الحالي 17 هدفًا، وصنع 5 في 44 مباراة في مختلف المسابقات.

وسبق لماريغا اللعب لأندية الترجي التونسي، وماريتيمو البرتغالي، وأندية أخرى، كما لعب لمنتخب بلاده 24 مباراة سجل فيها 3 أهداف.