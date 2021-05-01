مسلي آل معمر: النصر لن يتنازل عن مواجهة تراكتور سازي في "مرسول بارك”

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة مباراتي الهلال السعودي مع الاستقلال الإيراني، والنصر السعودي مع تراكتور الإيراني على أرض محايدة، في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.

وقال الإعلامي وليد الفراج إن مباراة النصر مع تراكتور ستقام على أرض محايدة، ولن يلعبا في إيران، كما أن الهلال لن يلعب مع الاستقلال الإيراني في إيران، بل على أرض محايدة.

ويرفض الاتحاد السعودي أن يلعب المنتخب أو الأندية السعودية في إيران، بعد أزمة بسبب قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 2016.

من جهته رفض مسلي آل معمر رئيس نادي النصر التنازل عن حق النصر في اللعب على أرضه في دور الـ16 بصفته متصدرًا مجموعته.

وكتب آل معمر عبر حسابه على موقع ”تويتر“:“قرار الاتحاد الآسيوي واضح من خلال الجدول.. متصدر المجموعة يلعب على أرضه في دور الـ 16 .. إقامة مباراة ثمن النهائي في مرسول بارك حق أصيل لن نتنازل عنه“.

وتأهل الهلال لدور الـ16 بدوري أبطال آسيا عن المجموعة الأولى، مستفيدًا من تعادل مواطنه الأهلي مع الدحيل القطري 1/1 في الجولة الأخيرة، حيث حصد الهلال 10 نقاط، وتأهل كأحد أفضل الفرق التي احتلت المركز الثاني.

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أما النصر فتأهل متصدرًا المجموعة الرابعة وفي رصيده 11 نقطة، علمًا بأن مباريات مجموعتي الهلال والنصر أقيمت في السعودية.

ومن المقرر أن تلعب مباريات دور الـ16 في دوري أبطال آسيا في سبتمبر الماضي.

وتأهلت أندية: استقلال دوشنبة الأوزبكي، والهلال السعودي، والشارقة الإماراتي، وتركتور سازي تبريز الإيراني، واستقلال طهران الإيراني، والنصر السعودي، وبرسبوليس الإيراني، والوحدة الإماراتي، إلى دور الـ16.