نادي الهلال يتأهل رسميا لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا بعد تعادل الأهلي والدحيل‎

تأهل نادي الهلال السعودي إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، مستغلا تعادل الأهلي السعودي والدحيل القطري.

وتعادل الأهلي أمام الدحيل 1/1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، ليخطف الهلال بطاقة الصعود الأخيرة كأفضل مركز ثانٍ.

تعادل الأهلي أمام الدحيل أنقذ الهلال، الذي خسر أمام شباب الأهلي الإماراتي بهدفين نظيفين، اليوم الجمعة.

وخطف استقلال دوشنبه بطل طاجيكستان بطاقة التأهل إلى دور الستة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم عن المجموعة الأولى، رغم خسارته 2-1 أمام أجمك الأوزبكي.

ويتأهل متصدرو المجموعات فقط إلى دور الستة عشر، برفقة أفضل ستة فرق تحتل المركز الثاني، بواقع ثلاثة من الشرق وثلاثة من الغرب.

وتصدر استقلال دوشنبه المجموعة بعشر نقاط من ست مباريات، بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة أمام الهلال، بينما يملك شباب الأهلي وأجمك سبع نقاط.

وخطف الهلال البطاقة الأخيرة عن الفرق الحاصلة على البطاقات المخصصة لأفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات غرب آسيا.