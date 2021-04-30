نادي الهلال يتجه لإقالة ميكالي‎

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة الهلال النادي يتجه لإقالة مدرب الفريق روجيرو ميكالي.

وأرجع المدرب البرازيلي هزيمة الفريق، مساء اليوم، أمام شباب الأهلي للتحكيم، وأنه أثر على الفريق بعد احتساب ركلة جزاء ظالمة للفريق الإماراتي.

وانتهت المباراة بين الهلال وشباب الأهلي بهزيمة الفريق السعودي بهدفين نظيفين ليكون الفريق على وشك الخروج آسيويًا.

وينتظر الهلال هدية من النادي الأهلي أمام الدخيل القطري إذ إن تعادل الفريقين سيمنح الهلال بطاقة التأهل، وأي نتيجة إيجابية لأي فريق ستعني خروج الهلال، وينتظر الهلال مباريات حاسمة على المستوى المحلي في الأسابيع الأخيرة من الدوري السعودي، حيث اشتعلت المنافسة على اللقب مع ناديي الشباب، والاتحاد.

وقدم الهلال مستويات سيئة للغاية في دوري أبطال آسيا عقّدت موقفه من التأهل لدور الـ16.

وقال ميكالي خلال المؤتمر الصحفي بعد الخسارة أمام شباب الأهلي ردًا على سؤال حول جدارته بقيادة الفريق:“لو لم أكن هكذا لما شاهدتمونني هنا الآن“، وأرجع ميكالي نتائج الهلال المخيبة آسيويًا لقوة المجموعة‎.