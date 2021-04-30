رياضة

إصابة فهد الرشيدي لاعب النصر بخلع في مفصل الكوع خلال مباراة السالمية بالدوري الكويتي (فيديو)
تاريخ النشر: 30 أبريل 2021 21:40 GMT
تاريخ التحديث: 30 أبريل 2021 22:10 GMT

إصابة فهد الرشيدي لاعب النصر بخلع في مفصل الكوع خلال مباراة السالمية بالدوري الكويتي (فيديو)

تعرض فهد الرشيدي لاعب النصر لإصابة خطيرة، خلال مباراة فريقه أمام السالمية في الجولة الـ 13 من الدوري الكويتي الممتاز. والتحم الرشيدي مع مدافع السالمية في كرة

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تعرض فهد الرشيدي لاعب النصر لإصابة خطيرة، خلال مباراة فريقه أمام السالمية في الجولة الـ 13 من الدوري الكويتي الممتاز.

والتحم الرشيدي مع مدافع السالمية في كرة عالية، وسقط على الأرض، ما تسبب في إصابته بخلع في مفصل الكوع.

 

وقلب السالمية تأخره بهدف نظيف أمام النصر، إلى فوز (2-1) في ختام منافسات الجولة الـ13 من الدوري الكويتي، مساء اليوم الجمعة.

وافتتح سيد ضياء التسجيل للنصر في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة.

وتعادل باتريك فابيانو للسالمية في الدقيقة 78، من ركلة جزاء، قبل أن يضيف عبد الله الظفيري هدف الفوز في الدقيقة 98.

وبهذا الفوز، رفع السالمية رصيده إلى 16 نقطة، في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الكويتي، وظل النصر في المركز الخامس، بعد أن توقف رصيده عند 18 نقطة.

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