الأندية المتأهلة لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا رسميًا‎

تأهل نادي الاستقلال الطاجيكي إلى دور الـ16 رغم خسارته أمام أجمك الأوزبكي 1-2، يوم الجمعة، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2021.

وتصدر الاستقلال ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من 6 مباريات، بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة أمام الهلال، مقابل 7 نقاط لكل من شباب الأهلي، وأجمك.

وخسر نادي الهلال السعودي أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي 0-2، يوم الجمعة، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2021.

وسجل إيغور جيسوس في الدقيقة 54 من ركلة جزاء، والهدف الثاني في الدقيقة 90 ‎ لصالح شباب الأهلي دبي.

وتأهل الاستقلال إلى دور الـ16 كبطل للمجموعة، في حين ينتظر نادي الهلال تحديد الفرق الحاصلة على البطاقات المخصصة لأفضل 3 أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات غرب آسيا.

وفيما يلي الأندية المتأهلة لدور الـ16 رسميًا:

استيقلول، الشارقة، الاستقلال، النصر، بيرسوبوليس

أفضل 3 بالمركز الثاني: تراكتور، الوحدة.. في انتظار نتيجة الأهلي والدحيل