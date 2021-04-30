الأندية المتأهلة لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا رسميًا‎

تأهل نادي الاستقلال الطاجيكي إلى دور الـ16 رغم خسارته أمام أجمك الأوزبكي 1-2، يوم الجمعة، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2021.
وتصدر الاستقلال ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من 6 مباريات، بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة أمام الهلال، مقابل 7 نقاط لكل من شباب الأهلي، وأجمك.
وخسر نادي الهلال السعودي أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي 0-2، يوم الجمعة، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2021.
#شباب_الأهلي_دبي يفوز 2 – 0 على #الهلال في #دوري_ابطال_اسيا
المتأهلين بالمركز الأول:
استيقلول، الشارقة، الاستقلال، النصر، بيروزي
أفضل 3 بالمركز الثاني:
تراكتور، الوحدة.. في انتظار نتيجة #الاهلي_الدحيل#الهلال_شباب_الاهلي_دوري_اسيا #الهلال_شباب_الاهلي pic.twitter.com/FXH0V0rosx
— إرم سبورت (@EremSports) April 30, 2021
وتأهل الاستقلال إلى دور الـ16 كبطل للمجموعة، في حين ينتظر نادي الهلال تحديد الفرق الحاصلة على البطاقات المخصصة لأفضل 3 أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات غرب آسيا.
وفيما يلي الأندية المتأهلة لدور الـ16 رسميًا:
استيقلول، الشارقة، الاستقلال، النصر، بيرسوبوليس
أفضل 3 بالمركز الثاني: تراكتور، الوحدة.. في انتظار نتيجة الأهلي والدحيل