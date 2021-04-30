عبدالله عطيف يعترض على تغييره خلال مباراة الهلال وشباب الأهلي (صور)

اعترض عبدالله عطيف نجم نادي الهلال السعودي على مدربه، بعد أن قام بتغييره خلال مباراة فريقه أمام شباب الأهلي، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وقرر المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي إخراج عبدالله عطيف في الدقيقة 46، ودفع اللاعب هتان باهبري بدلًا منه، ما أثار غضب الأول.

والتقطت كاميرا المباراة عطيف وهو يبدي دهشته من قرار التغيير، خاصة أنه جاء بعد 10 دقائق فقط من تسجيل شباب الأهلي هدفه الأول.

وخسر الهلال بهدفين نظيفين أمام شباب الأهلي، وبات في موقف حرج، إذ إن أي نتيجة إيجابية في مباراة الأهلي مع الدخيل الجارية حاليًا تعني خروج الفريق من المسابقة

وهاجم اللاعب عبدالله الحمدان مهاجم فريق الهلال التحكيم في مباراة فريقه أمام شباب الأهلي والتي انتهت بفوز الأخير في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وقال الحمدان في تصريحات فضائية أعقبت اللقاء:“علينا التركيز على بطولة الدوري وتحقيقها لإرضاء الجماهير“.

وأضاف:“قبل أن أتحدث عن التحكيم والأخطاء التي وقع فيها وأثّرت علينا، الخطأ كان منا كلاعبين ”.

وسينتظر الهلال تحديد الفرق الحاصلة على البطاقات المخصصة لأفضل 3 أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات غرب آسيا.