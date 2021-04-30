محكمة "كاس" ترفض طلب إيران تأجيل مبارياتها في البحرين المؤهلة لكأس العالم 2022

رفضت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) طلباً مقدماً من الاتحاد الإيراني لكرة القدم بشأن تأجيل مؤقت لمباريات المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وفي 11 مارس/آذار الماضي، أسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 عن احتضان البحرين لمباريات المجموعة الثالثة، التي تضم العراق وإيران وهونغ كونع، وكمبوديا، والتي تقام بنظام التجمع خلال الفترة من 31 أيار/مايو وحتى 15 حزيران/يونيو 2021.

وقال الاتحاد الإيراني لكرة القدم في بيان اليوم الجمعة: ”إنه بحسب خطاب ورد من محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، فإن نائب مدير محكمة الاستئناف بهذه المحكمة لم يوافق على طلب اتحاد الكرة الإيراني بإصدار أمر مؤقت بإيقاف تصفيات المجموعة الثالثة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر“.

وأضاف: ”كما سيتم النظر في الدعوى الأصلية المرفوعة من قبل الاتحاد الإيراني بشأن استبعاد بلادنا وحرمانها من استضافة المباريات المؤهلة لكأس العالم في قطر“.

وأشار اتحاد الكرة الإيراني إلى أن ”الدعوى الأصلية بشأن حرمان إيران من استضافة المباريات المؤهلة لكأس العالم على أرضها، تم تقديمها وفقًا للوائح وبعد اتخاذ الخطوات القانونية، والقرار النهائي سيصدر من محكمة التحكيم الرياضية“.

وكان عدد من المسؤولين الرياضيين الإيرانيين بالإضافة إلى المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة، اعتبروا قرار الاتحاد الآسيوي اختيار البحرين لاحتضان مباريات المجموعة الثالثة واستبعاد إيران بأنه ”قرار سياسي“.

ومنح الاتحاد الآسيوي عدداً من الدول، بينها البحرين، حق استضافة المباريات نتيجة قدرة السلطات على توفير المتطلبات اللازمة من الملاعب والفنادق المناسبة، بجانب قدرتها على اتباع الإجراءات الاحترازية الكاملة للحفاظ على سلامة المشاركين في ظل تفشي فيروس كورونا.