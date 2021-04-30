زياد اليوسف في مواجهة ماجد النفيعي.. الأهلي السعودي يعلن القائمة الأولية لمرشحي الرئاسة والعضوية

أعلن النادي الأهلي السعودي القائمة الأولية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي، التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل، بعد استقالة عبدالإله مؤمنة.

وكشف النادي الأهلي عن وجود قائمتين أعلنتا خوضهما غمار المعركة الانتخابية للرئاسة والعضوية، الأولى بقيادة زياد اليوسف، والثانية برئاسة ماجد النفيعي.

وضمت قائمة زياد اليوسف لمجلس إدارة النادي الغربي كلاً من:“ فهر محمد طيب، وسليمان الجميعي، وماوية خفاجي، ورأفت سمان، ومحمد قطب، وخالد الغامدي“.

بينما ضمت قائمة ماجد النفيعي: ”بندر الدعجاني، ومحمد الديني، ومازن ضيف الله، ورائد آل زومة“.

وسيتم فتح باب الطعون ضد القائمة الأولية للمرشحين للرئاسة وعضوية المجلس والناخبين، السبت، كما سيتم النظر فيها بعد 24 ساعة، وذلك عبر البريد الإلكتروني للجنة الطعون والمخالفات.

وقبل أيام، تقدم عبدالإله مؤمنة رئيس الأهلي باستقالته رسميا لوزارة الرياضة السعودية‎؛ وذلك بهدف إنهاء الأزمات والمشاكل التي يعاني منها الفريق، خاصة في ظل قلة الدعم المالي للخزينة من جانب الأعضاء، قياسا بالالتزامات الكبيرة المترتبة على النادي.

1️⃣ القائمة الأولية للأعضاء العاديين للنادي #الأهلي الذين يحق لهم الحضور والتصويت في الجمعية العمومية التي ستعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٢-٩-١٤٤٢هـ pic.twitter.com/17jph18t1z — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) April 30, 2021

القائمة الأولية للأعضاء الذهبيين للنادي #الأهلي الذين يحق لهم الحضور والتصويت في الجمعية العمومية التي ستعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٢-٩-١٤٤٢هـ pic.twitter.com/1etF5AXTB0 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) April 30, 2021

والمرشح زياد اليوسف يبلغ من العمر 54 عاما، وهو عميد ويحمل شهادة الدكتوراة في القانون، وعمل في أكثر من قطاع في وزارة الداخلية، وهو عضو في الغرفة التجارية الفرنسية، ورئيس النادي السعودي في باريس.

وسبق لزياد اليوسف العمل باحثا جنائيا في شرطة جنوب بريطانيا، وعضوا في اللجنة الدائمة لغسل الأموال بمؤسسة النقد.

أما ماجد النفيعي فيبلغ من العمر 45 عاما، وهو رجل أعمال، وقد ترأس عدة شركات سياحية، وسبق أن ترأس النادي الأهلي 8 أشهر، من أبريل حتى ديسمبر 2018، وهو عضو ذهبي في الجمعية العمومية للأهلي.