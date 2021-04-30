التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد شباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا

تتجه الأنظار، مساء اليوم الجمعة، لمتابعة مباراة الهلال السعودي وشباب الأهلي دبي الإماراتي، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الهلال ضد شباب الأهلي دبي:

طريقة مشاهدة GSA live الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا على أجهزة iOS وapple tv وأندرويد وتابلت https://t.co/7CQlnGByrD pic.twitter.com/YQfHlvUz7u — إرم سبورت (@EremSports) April 14, 2021

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض، الساعة 22:00 بتوقيت السعودية 23:00 بتوقيت الإمارات.

وتنقل المباراة عبر تطبيق GSA LIVE بصوت المعلق عبدالله الحربي.

ترتيب المجموعة

يحتل استقلال دوشنبه الطاجيكي صدارة ترتيب هذه المجموعة برصيد 10 نقاط، بأفضلية المواجهات المباشرة ضد الهلال السعودي صاحب المركز الثاني.

وحصد الهلال 3 انتصارات وتعادل مرة وخسر مباراة أمام استقلال دوشنبه، وسجل الفريق 7 أهداف وتلقى 4 أهداف.

وفاز الهلال على استقلال دوشنبه بنتيجة 3/1 ولكنه خسر في الجولة الرابعة بنتيجة 4/1.

ويحتل شباب الأهلي دبي المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما يقبع أجمك الأوزبكي في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

فرص التأهل

يعتمد نظام التأهل إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا على صعود أصحاب الصدارة في المجموعات العشر بمرحلة المجموعات.

وضمنت بالفعل 3 أندية الصدارة، وهي النصر السعودي والشارقة الإماراتي وبرسبوليس الإيراني، ويتبقى حسم الصدارة في المجموعتين الأولى والثالثة.

وتصعد 6 أندية من أصحاب المركز الثاني تم تقسيمها بين المجموعات الخمس لغرب القارة، والخمس الأخرى للشرق، وتصعد أفضل 3 فرق للوصافة في المجموعات الخمس الخاصة بغرب القارة.

ويبقى الترتيب الحالي لفرق وصافة المجموعات الخمس لغرب القارة كالتالي:

1. الوحدة الإماراتي (13 نقطة).

2. الهلال السعودي (10 نقاط).

3. تركتور الإيراني (10 نقاط).

4. السد القطري (10 نقاط).

5. الدحيل القطري (8 نقاط).

وضمن الوحدة التأهل بشكل رسمي في الوصافة بعد نهاية مبارياته، ويبقى الصراع دائرا على البطاقتين الأخيرتين للصعود.

سيناريو تأهل الهلال

يبحث الهلال عن تحقيق الفوز والوصول إلى 13 نقطة، والتي تضمن له الصعود متصدرا حال تعثر استقلال دوشنبه أمام أجمك بالجولة الأخيرة.

ويكفي الهلال الحصول على نقطة التعادل أمام شباب الأهلي دبي للتأهل عبر الوصافة، خاصة مع توقف رصيد تركتور والسد عند 10 نقاط مع نهاية مشوار دور المجموعات.

وقال المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للهلال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن فريقه يبحث عن تقديم مستوى متميز وحصد الفوز على حساب شباب الأهلي دبي.

وأكد أن الهلال يملك كل مقومات الفوز على شباب الأهلي دبي والجميع سيقاتل لحصد النقاط الثلاث؛ لحسم التأهل وربما الصدارة حال تعثر استقلال دوشنبه.

ويستعيد الهلال جهود عبدالله الحمدان بعد تعافيه من الإصابة، ويغيب الثنائي سلمان الفرج وسالم الدوسري بسبب الإصابة، ويعتمد المدرب ميكالي على تشكيلته التي تضم الحارس عبدالله المعيوف، وأمامه رباعي خط الدفاع محمد البريك يمينا وعلي آل بليهي ويانج هيون سو في قلب الخط الخلفي، وياسر الشهراني يسارا.

ويقود خط الوسط عبدالله عطيف وبجواره محمد كنو، وأمامهما ناصر الدوسري أو هتان باهبري، مع ثلاثي الهجوم لوسيانو فييتو وأندريه كاريلو وبافيتيمبي غوميز.

شباب الأهلي دبي.. وذكرى الوداع

يودع شباب الأهلي دبي البطولة، ولكن الفريق يبحث عن ترك ذكرى لجماهيره بحصد الفوز على الهلال.

وقال مهدي علي المدير الفني لفريق شباب الأهلي دبي في المؤتمر الصحفي، إنه سيبذل كل ما في وسعه مع لاعبيه لتقديم أفضل عرض في لقاء الوداع للبطولة أمام الهلال، مؤكدا أن فريقه عانى من غياب التوفيق.

وأضاف: ”عانينا هجوميا بشكل كبير ولم نستغل الفرص التي سنحت لنا وهو ما تكرر في عدة مباريات وأدى لخسارة النقاط وضياع التأهل“.

ويعتمد شباب الأهلي دبي على تشكيلته التي تضم الحارس ماجد ناصر، وأمامه رباعي خط الدفاع محمد مرزوق وعبدالعزيز صنفور وحمدان الكمالي ووليد عباس، بينما يقود خط الوسط عبدالله النقبي وبجواره ماجد حسن وأمامهما كارلوس إدواردو، وعلى الأطراف حارب عبدالله وجلال الدين ماشاريبوف مع المهاجم إيغور جيسوس.

وقال عادل عبدالرحمن مدرب الشباب السعودي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“، إن الهلال أقرب للتأهل لأن شباب الأهلي دبي ودع البطولة وأصبح بعيدا عن المنافسة.

وأوضح أن الهلال لديه القدرة على تحقيق الفوز وحسم التأهل بشكل رسمي، خاصة أنه يملك قدرات هجومية متميزة على رأسها وجود الثلاثي الأجنبي بافيتيمبي غوميز وكاريلو وفييتو، مؤكدا أن شباب الأهلي دبي سيلعب مباراة للمتعة.