الأمير نواف بن سعد يرد على قضية الـ170 مليون ريال التي أثارها سامي الجابر (فيديو)

رد الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال السعودي السابق على قصة الـ170 مليون ريال التي لم تتضح آلية صرفها بحسب سامي الجابر، الذي ترأس الهلال بعد الأمير نواف بن سعد.

وبدأت القصة عندما ذكر سامي الجابر أن القوائم المالية لم تُرفع حتى تاريخ 21 مايو 2018، وأن رئيس وزارة الرياضة في حينها تركي آل الشيخ طلب رفعها، ولكن قبل هذا الحديث ظهر وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للإعلام رجاء الله السلمي، في الثاني من مايو 2018، بتصريح تلفزيوني ذكر فيه أن سامي الجابر رئيس الهلال آنذاك رفع تقريرا رسميا لرئيس وزارة الرياضة، بتاريخ 1 مايو 2018، بوجود إشكالية بعدم استطاعة الهلال استخراج الرخصة الآسيوية حال عدم سداد مبلغ 115 مليون ريال قبل تاريخ 30 يونيو 2018، وفي نفس التقرير هناك مبلغ 170 مليون ريال لم تتضح آلية صرفها، وطلبَ رئيس الهيئة من إدارة الهلال التحقق من الأمر بالتعاقد مع مكتب قانوني ومحاسبين لمعرفة الآلية التي صُرفت فيها المبالغ.

وقال بن سعد في برنامج ”المسار“ على القناة السعودية: ”أنزعج إذا كان لي قضية مع طرف هلالي، فما بالك لو كان هذا الشخص مثل سامي الحالي، الذي أعتبره من أفضل 5 لاعبين في تاريخ السعودية، ولاعب خدم الهلال والكرة السعودية كثيرا“.

#المسار | الأمير نواف بن سعد: قصة الـ 170 مليون فيها تشويه سمعة لنا ولا يوجد أي مستند على ذلك والقضية لازالت منظورة إلى الآن، ويكفيني وقفة جمهور الهلال معي.@galmrikhi#رمضان_على_السعودية#نواف_بن_سعد_ضيف_المسار pic.twitter.com/MBEe8QWdDJ — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) April 29, 2021

وأضاف: ”القصة وصلت إلى القضاء، لم تتجه للتنفيذ، جمهور الهلال يفتخر بالتنظيم المالي والإداري، كثيرون يعتقدون أن هذه القضية التي في المحكمة الآن هي تدقيق مالي عن قضية الـ170 مليون ريال، وهذا غير صحيح“.

وأوضح: ”القضية هي ما أثير من كلام أنه يوجد 170 مليون ريال غير مدققة، أنا انتظرت سنة لعله يتم التوضيح، لأن الأمر فيه تشويه سمعة لإدارتي ولي أنا شخصيا، وربما يلحق مجالس الإدارة التي سبقتنا“.

وأكمل بن سعد: ”القضية ليست عن الـ170 مليونا، لأنه في بيان لوزارة الرياضة ورابطة دوري المحترفين، أفادوا بأنهم لم يتلقوا أي شيء يفيد بعدم تدقيق 170 مليون ريال في وقت رئاسة سامي الجابر للنادي“.

وتابع: ”القضية المرفوعة هي قضية تشويه سمعة، وليست قضية 170 مليون ريال، ولا يوجد أي مستند أو دليل على أنه تم التدقيق ولم يتم العثور على 170 مليون ريال، أو 170 مليونا ويتم التدقيق فيها“.