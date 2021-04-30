ماجد النفيعي وزياد اليوسف يتسابقان على رئاسة النادي الأهلي السعودي

يتسابق ماجد النفيعي وزياد اليوسف على رئاسة النادي الأهلي السعودي.

واقتصرت دائرة المرشحين للمنافسة على رئاسة الأهلي بين ماجد النفيعي وزياد اليوسف، بعدما أُغلقت أبواب الترشح، أمس الخميس.

ومن المقرر أن يتم التصويت لاختيار الرئيس، يوم الثلاثاء المقبل.

والمرشح زياد اليوسف يبلغ من العمر 54 عاما، وهو عميد ويحمل شهادة الدكتوراة في القانون، وعمل في أكثر من قطاع في وزارة الداخلية، وهو عضو في الغرفة التجارية الفرنسية، ورئيس النادي السعودي في باريس.

وسبق لزياد اليوسف العمل باحثا جنائيا في شرطة جنوب بريطانيا، وعضوا في اللجنة الدائمة لغسل الأموال بمؤسسة النقد.

أما ماجد النفيعي فيبلغ من العمر 45 عاما، وهو رجل أعمال، وقد ترأس عدة شركات سياحية، وسبق أن ترأس النادي الأهلي 8 أشهر، من أبريل حتى ديسمبر 2018، وهو عضو ذهبي في الجمعية العمومية للأهلي.

وقبل أيام، تقدم عبدالإله مؤمنة رئيس الأهلي باستقالته رسميا لوزارة الرياضة السعودية‎؛ وذلك بهدف إنهاء الأزمات والمشاكل التي يعاني منها الفريق، خاصة في ظل قلة الدعم المالي للخزينة من جانب الأعضاء، قياسا بالالتزامات الكبيرة المترتبة على النادي.