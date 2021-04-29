إداري بنادي السد يقتحم أرضية الملعب خلال سير مباراة ناديه مع النصر (فيديو)‎

اقتحم أحد أفراد الطاقم الإداري لنادي السد القطري، أرضية ملعب مرسول بارك، خلال مباراة فريقه أمام النصر، التي أقيمت بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم النصر 2/1 في الدقيقة 97، حيث وقع احتكاك بين عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر وأحد لاعبي السد، لتحدث مشادة بين لاعبي الفريقين.

واقتحم أحد إداريي نادي السد للملعب، حتى انتهت المشادة، وبقي حتى استئناف اللعب، ما استدعى حكم المباراة لإخراجه.

وحجز النصر السعودي مقعده في الدور ثمن النهائي بعد أن فاز على السد القطري 2/1، في المواجهة التي احتضنها ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، في المرحلة الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا، يوم الخميس.

ونجح النصر بخطف بطاقة التأهل كأول المجموعة.