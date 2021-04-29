رياضة

النصر يفوز على السد ويخطف بطاقة التأهل لثمن نهائي دوري أبطال آسيا.. تعرف على ترتيب المجموعة
تاريخ النشر: 29 أبريل 2021 19:56 GMT
تاريخ التحديث: 29 أبريل 2021 20:15 GMT

النصر يفوز على السد ويخطف بطاقة التأهل لثمن نهائي دوري أبطال آسيا.. تعرف على ترتيب المجموعة

خطف نادي النصر السعودي بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد فوزه على السد القطري بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

خطف نادي النصر السعودي بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد فوزه على السد القطري بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين لحساب الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات.

منح المغربي عبدالرزاق حمدالله التقدم للعالمي في الدقيقة 33 بعد استغلاله لخطأ حارس السد مشعل برشم، الذي تعثر أثناء إبعاد الكرة من منطقة الجزاء، لتتهيأ أمام المهاجم المغربي، الذي أودع الكرة بكل سهولة داخل الشباك.

 

وأضاف النصر الهدف الثاني في الدقيقة 75، عن طريق عبد الإله العمري بكرة رأسية قوية من داخل المنطقة.

وفي الدقيقة 83 نجح السد في تقليص الفارق من ركلة جزاء عن طريق سانتي كازورلا.

بهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 11 نقطة محتلا المركز الأول، ليخطف بطاقة التأهل للدور القادم.

 

وظل رصيد السد عند 10 نقاط في المركز الثاني، يليه الوحدات صاحب المركز الثالث بـ7 نقاط، وفولاد الإيراني صاحب المركز الأخير بـ5 نقاط.

وكان الوحدات قد حقق الفوز اليوم أيضًا على فولاد الإيراني بهدف نظيف.

وفيما يلي ترتيب المجموعة كاملة:

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