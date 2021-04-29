النصر يفوز على السد ويخطف بطاقة التأهل لثمن نهائي دوري أبطال آسيا.. تعرف على ترتيب المجموعة

خطف نادي النصر السعودي بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد فوزه على السد القطري بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين لحساب الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات.

منح المغربي عبدالرزاق حمدالله التقدم للعالمي في الدقيقة 33 بعد استغلاله لخطأ حارس السد مشعل برشم، الذي تعثر أثناء إبعاد الكرة من منطقة الجزاء، لتتهيأ أمام المهاجم المغربي، الذي أودع الكرة بكل سهولة داخل الشباك.

هدف عبدالرزاق حمدالله لنادي النصر على السد هدف صدارة المجموعة وضمان التأهل حتى الآن.#النصر_السد #دوري_ابطال_اسيا pic.twitter.com/NQHcuIJNdY — إرم سبورت (@EremSports) April 29, 2021

وأضاف النصر الهدف الثاني في الدقيقة 75، عن طريق عبد الإله العمري بكرة رأسية قوية من داخل المنطقة.

وفي الدقيقة 83 نجح السد في تقليص الفارق من ركلة جزاء عن طريق سانتي كازورلا.

بهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 11 نقطة محتلا المركز الأول، ليخطف بطاقة التأهل للدور القادم.

#النصر يخطف بطاقة التأهل لثمن نهائي #دوري_ابطال_اسيا بالفوز على #السد القطري 2/1 .. رفع النصر رصيده إلى 11 نقطة محتلا المركز الأول، ليخطف بطاقة التأهل للدور القادم#النصر_lلسد_ابطال_اسيا pic.twitter.com/uOxcYOnQs0 — إرم سبورت (@EremSports) April 29, 2021

وظل رصيد السد عند 10 نقاط في المركز الثاني، يليه الوحدات صاحب المركز الثالث بـ7 نقاط، وفولاد الإيراني صاحب المركز الأخير بـ5 نقاط.

وكان الوحدات قد حقق الفوز اليوم أيضًا على فولاد الإيراني بهدف نظيف.

وفيما يلي ترتيب المجموعة كاملة: