التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة النصر والسد الحاسمة في دوري أبطال آسيا

تتجه الأنظار، مساء اليوم الخميس، إلى ملعب (مرسول بارك) بالعاصمة السعودية الرياض؛ لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين السد القطري والنصر السعودي، في ختام منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال آسيا.

وسيكون لقاء الليلة بمثابة صراع الحسم على بطاقة الصدارة والتأهل المباشر بين السد والنصر، وهو ما ترصد ملامحه (إرم نيوز) في التقرير التالي:

ماجد النفيعي يترشح رسميا لرئاسة النادي الأهلي السعودي https://t.co/BSSpwwNqql pic.twitter.com/QIkjv7Yn4K — إرم سبورت (@EremSports) April 29, 2021

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة النصر والسد

تقام المباراة في الساعة التاسعة، مساء اليوم الخميس، بتوقيت السعودية وقطر.

وتذاع المباراة عبر تطبيق GSA LIVE بصوت المعلق حماد العنزي.

ترتيب مجموعة النصر والسد

يحتل السد صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من خلال 3 انتصارات وتعادل وهزيمة، وسجل الفريق القطري 8 أهداف واستقبل 5 أهداف.

ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 8 نقاط من خلال انتصارين وتعادلين وهزيمة واحدة، وسجل الفريق السعودي 7 أهداف واستقبل 4 أهداف.

ويحتل فولاد خوزستان الإيراني المركز الثالث برصيد 5 نقاط ويحتل الوحدات الأردني المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

سامي الجابر يرد على أنباء عودته لنادي الهلال السعودي https://t.co/PRbsrfMy65 pic.twitter.com/e4V8d2v7cn — إرم سبورت (@EremSports) April 29, 2021

فرص تأهل النصر والسد

يعتمد نظام الصعود عبر مرحلة المجموعات على تأهل أصحاب الصدارة في المجموعات العشر إلى دور الستة عشر.

ويتبقى 6 مقاعد مقسمة بالتساوي على مجموعات شرق وغرب القارة، حيث تصعد أفضل 3 فرق تحتل المركز الثاني في المجموعات الخمس الخاصة بغرب القارة، وهو نفس الحال بالنسبة لمجموعات الشرق.

وبحسب الترتيب الحالي للمجموعات الخمس لغرب القارة، فإن ترتيب أفضل فرق الوصافة قبل انطلاق الجولة الأخيرة كالتالي:

1- الهلال السعودي (10 نقاط).

2- الوحدة الإماراتي (10 نقاط).

3- النصر السعودي (8 نقاط).

4- الدحيل القطري (8 نقاط).

5- تركتور الإيراني (7 نقاط).

ويصعد السد حال الفوز أو التعادل بضمانه الصدارة، بينما يحتاج النصر للفوز فقط للصدارة والتأهل، وفي حالة التعادل سيترقب نتيجة أفضل فرق الوصافة.

النصر يعلن غياب عبد الفتاح عسيري عن الملاعب 4 أسابيع https://t.co/BLIJzOcsnE pic.twitter.com/jsY7itKOwI — إرم سبورت (@EremSports) April 28, 2021

أسلحة السد

يرى المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق السد، أن المباراة تعد بمثابة لقاء نهائي بالنسبة لفريقه، فنقطة التأهل ستكون مهمة من خلال لقاء النصر.

وأشار تشافي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إلى أن الفريقين يلعبان تحت الضغط والمواجهة صعبة بلا شك؛ لأنها حاسمة للتأهل.

ويفتقد السد جهود بيدرو ميجيل للإيقاف، وأكرم عفيف للإصابة، ويعتمد السد على تشكيلة تضم الحارس مشعل عيسى وأمامه رباعي خط الدفاع طارق سليمان وخوخي بوعلام وسالم الهاجري وعبدالكريم حسن.

ويقود خط الوسط سانتي كازورلا وجويليرمي دوس سانتوس ونام تاي هي، مع ثلاثي الهجوم بغداد بونجاح وحسن الهيدوس ورودريغو تاباتا.

أوراق النصر

يسعى النصر السعودي لتحقيق الفوز على حساب السد لحسم صدارة الترتيب والتأهل بشكل رسمي.

وقال المدرب البرازيلي مانو مينيز المدير الفني للنصر في المؤتمر الصحفي، إن هذه المباراة هي الأهم والأصعب لفريقه وبمثابة نهائي البطولة بالنسبة للنصر.

وأكد أن فريقه جاهز لأي خطة أو طريقة لعب، ويتسلح بالروح القتالية رغم وجود بعض الغيابات المؤثرة.

ويعاني النصر غياب عبدالفتاح عسيري للإصابة، وسامي النجعي وفراس البريكان وأيمن يحيى وجونزالو مارتينيز ومختار علي والحارس براد جونز وأسامة الخلف وعبدالعزيز العلاوي.

ويعتمد النصر على تشكيلته التي تضم الحارس وليد عبدالله، وأمامه رباعي خط الدفاع سلطان الغنام وعبدالله مادو وعبدالإله العمري وعلي لاجامي.

ويقود خط الوسط بيتروس ماثيوس وعلي الحسن وعبدالله الخيبري وعبدالمجيد الصليهم، وفي الهجوم نور الدين أمرابط وعبدالرزاق حمد الله.

وأكد مؤمن سليمان مدرب الشعلة السعودي الأسبق لإرم نيوز، أن فريق النصر ليس أمامه سوى الفوز، ولكنه سيعاني كثيرا لقوة السد من اتجاه وغياباته المهمة من اتجاه آخر.

وأوضح أن هذه المباريات تعتمد على الأداء التكتيكي والتنظيم الشديد ولا مجال للأخطاء بجانب الروح القتالية والمجهود البدني الكبير.

وأشار إلى أن المباراة ستكون مسرحا لمواجهة مميزة بين الثنائي بغداد بونجاح مهاجم السد وعبدالرزاق حمد الله مهاجم النصر، وكلاهما يملكان القدرات الهجومية والتهديفية.