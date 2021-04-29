سامي الجابر يرد على أنباء عودته لنادي الهلال السعودي

رد سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال السعودي، ورئيسه ومدربه السابق على الأنباء التي ترددت أخيرا عن عودته لنادي الهلال في مناصب مختلفة بعد تذبذب أداء زعيم الأندية السعودية في مسابقة دوري أبطال آسيا.

وأشيع في الأوساط الرياضية السعودية، أن الجابر عائد لنادي الهلال إما رئيسا للنادي خلفا لفهد بن نافل او خلفا للمدرب الحالي ميكالي.

1️⃣ إلى مدرج الهلال الفخم، نادينا في أيدي أمينة، ومرحلة التذبذب التي يمر بها الفريق متوقعه نظراً لضغط المنافسات و تداخلها، ولكننا نثق أننا نمتلك إدارة قادرة على قيادة النادي بالشكل المناسب و الصحيح. نثق بكم 💙 — سامي الجابر (@SamiAlJaber) April 28, 2021

وغرد الجابر عبر تويتر :“ إلى مدرج الهلال الفخم، نادينا في أيد أمينة، ومرحلة التذبذب التي يمر بها الفريق متوقعه نظرًا لضغط المنافسات وتداخلها، ولكننا نثق أننا نمتلك إدارة قادرة على قيادة النادي بالشكل المناسب والصحيح“.

”الفترة المقبلة منعطف مهم في حصاد هذا الموسم، لن تهتز ثقتنا في نادينا ونجومه، الذين لطالما أسعدونا“.

وفي تغريدة ثالثة نفى الجابر ضمنيا عودته للنادي إذ قال:“ لكل محبي هذا الكيان الذين يتواصلون معي تفاعلاً لما يشاع عن تواجدي في النادي خلال الفترة الماضية، كلنا مع الهلال ونثق برجالاته وإدارته والقائمين عليه من قريب وبعيد دون الحاجه للتواجد في النادي وإن حدث ذلك سوف يجده الجمهور من خلال حساباتي الشخصية، مع الهلال أينما حل وارتحل“.

#هات_إذنك

••إسناد مهمة التفاوض مع الجهاز الفني الجديد لنادي الهلال للكابتن #سامي_الجابر — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) April 29, 2021

ورغم نفي الجابر عودته للعمل في نادي الهلال، غرد الإعلامي سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر :“إسناد مهمة التفاوض مع الجهاز الفني الجديد لنادي الهلال للكابتن سامي الجابر“.