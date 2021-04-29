رياضة

سامي الجابر يرد على أنباء عودته لنادي الهلال السعودي
تاريخ النشر: 29 أبريل 2021 8:16 GMT
تاريخ التحديث: 29 أبريل 2021 9:40 GMT

سامي الجابر يرد على أنباء عودته لنادي الهلال السعودي

أنباء تتردد بقوة في الأوساط الرياضية السعودية حول عودة سامي الجابر لنادي الهلال.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

رد سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال السعودي، ورئيسه ومدربه السابق على الأنباء التي ترددت أخيرا عن عودته لنادي الهلال في مناصب مختلفة بعد تذبذب أداء زعيم الأندية السعودية في مسابقة دوري أبطال آسيا.
وأشيع في الأوساط الرياضية السعودية، أن الجابر عائد لنادي الهلال إما رئيسا للنادي خلفا لفهد بن نافل او خلفا للمدرب الحالي ميكالي.

وغرد الجابر عبر تويتر :“ إلى مدرج الهلال الفخم، نادينا في أيد أمينة، ومرحلة التذبذب التي يمر بها الفريق متوقعه نظرًا لضغط المنافسات وتداخلها، ولكننا نثق أننا نمتلك إدارة قادرة على قيادة النادي بالشكل المناسب والصحيح“.
”الفترة المقبلة منعطف مهم في حصاد هذا الموسم، لن تهتز ثقتنا في نادينا ونجومه، الذين لطالما أسعدونا“.
وفي تغريدة ثالثة نفى الجابر ضمنيا عودته للنادي إذ قال:“ لكل محبي هذا الكيان الذين يتواصلون معي تفاعلاً لما يشاع عن تواجدي في النادي خلال الفترة الماضية، كلنا مع الهلال ونثق برجالاته وإدارته والقائمين عليه من قريب وبعيد دون الحاجه للتواجد في النادي وإن حدث ذلك سوف يجده الجمهور من خلال حساباتي الشخصية، مع الهلال أينما حل وارتحل“.

ورغم نفي الجابر عودته للعمل في نادي الهلال، غرد الإعلامي سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر :“إسناد مهمة التفاوض مع الجهاز الفني الجديد لنادي الهلال للكابتن سامي الجابر“.

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