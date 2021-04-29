ماجد النفيعي يترشح رسميا لرئاسة النادي الأهلي السعودي

أعلن ماجد النفيعي، تقديم أوراق ترشحه لرئاسة النادي الأهلي السعودي، ليصبح بذلك المرشح الثاني لرئاسة النادي مع المرشح زياد اليوسف الذي سبقه بتقديم أوراق ترشحه.

وقال ماجد النفيعي عبر حسابه الرسمي على تويتر :“ إستجابة لرغبة محبيّ وجمهور الأهلي القريبين إلى نفسي.. فقد تقدمت بملف ترشحي لرئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي.. سائلاً الله التوفيق والسداد لي ولجميع المترشحين“.

إستجابةً لرغبة محبيّ وجمهور الأهلي القريبين الى نفسي .. فقد تقدمت بملف ترشحي لرئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي ..

سائلاً الله التوفيق والسداد لي ولجميع المترشحين 💚#الخميس_Iلونيس https://t.co/mSgFyk3vKq — ماجد النفيعي (@Nefaie_Majed) April 29, 2021

وسبق لماجد النفيعي رئاسة النادي الأهلي قبل عامين، غير أن النادي الجداوي يمر بظروف مالية وإدارية صعبة خلال هذه المرحلة، أدت لاستقالة عبدالإله مؤمنة وفتح باب الترشح لانتخابات رئاسة النادي من قبل وزارة الرياضة.

وأصدرت وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية بيانًا أعلنت فيه تكليف وليد غازي سلطان الرئيس التنفيذي في النادي الأهلي بتسيير أعمال النادي، بعد استقالة رئيس مجلس الإدارة عبدالإله مؤمنة.

وفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الأهلي الأحد الماضي.

الأمير منصور بن مشعل و الأمير نواف بن عبدالعزيز يؤكدون دعمهم لملف الأستاذ ماجد النفيعي ..#الأهلي pic.twitter.com/tGirTQOt3B — وليد سعيد (@Rabanalsafena) April 29, 2021

وبحسب الإعلامي السعودي وليد سعيد المقرب من النادي الأهلي، فإن بندر الدعجاني يتواجد ضمن أعضاء مجلس إدارة ماجد النفيعي، وهو اسم يَلقى قبولا جماهيريا كبيرا.

وأشار سعد إلى أن الأميرين منصور بن مشعل ونواف بن عبدالعزيز أكدا دعمهما لملف ماجد النفيعي، وهو ما يعزز حظوظه في الفوز برئاسة النادي الأهلي.