رياضة

النصر يعلن غياب عبد الفتاح عسيري عن الملاعب 4 أسابيع
تاريخ النشر: 28 أبريل 2021 22:52 GMT
تاريخ التحديث: 28 أبريل 2021 23:00 GMT

النصر يعلن غياب عبد الفتاح عسيري عن الملاعب 4 أسابيع

يستعد النصر لمواجهة السد القطري، مساء الخميس، في مباراة تحدد هوية الفريق المتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أعلن نادي النصر غياب لاعبه عبد الفتاح عسيري 4 أسابيع؛ نتيجة الإصابة التي تعرض لها في لقاء فريقه الأخير أمام الوحدات الأردني.

وأصدر نادي النصر بيانًا قال فيه إن عسيري تعرض إلى تمزق من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية.

وقال النصر في بيانه: ”أثبتت الأشعة التي أجريت لعبدالفتاح عسيري وجود تمزق من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية يحتاج معه للعلاج والتأهيل لمدة أربعة أسابيع، حيث جاءت الفحوصات الطبية بإشراف شريك النادي الطبي فزيو تريو“.

 

ويستعد النصر لمواجهة السد القطري، مساء الخميس، في مباراة تحدد هوية الفريق المتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2021، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة ”الأخيرة“ لدور المجموعات.

السد يحتل الصدارة برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد النصر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

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