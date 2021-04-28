النصر يعلن غياب عبد الفتاح عسيري عن الملاعب 4 أسابيع

أعلن نادي النصر غياب لاعبه عبد الفتاح عسيري 4 أسابيع؛ نتيجة الإصابة التي تعرض لها في لقاء فريقه الأخير أمام الوحدات الأردني.

وأصدر نادي النصر بيانًا قال فيه إن عسيري تعرض إلى تمزق من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية.

وقال النصر في بيانه: ”أثبتت الأشعة التي أجريت لعبدالفتاح عسيري وجود تمزق من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية يحتاج معه للعلاج والتأهيل لمدة أربعة أسابيع، حيث جاءت الفحوصات الطبية بإشراف شريك النادي الطبي فزيو تريو“.

أثبتت الأشعة التي أجريت لنجم #النصر الكابتن عبدالفتاح عسيري وجود تمزق من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية يحتاج معه للعلاج والتأهيل لمدة أربعة أسابيع .

جاءت الفحوصات الطبية بإشراف شريك النادي الطبي فزيو تريو @Physiotrio امنياتنا له بالشفاء العاجل 🙏 pic.twitter.com/f4Uaz0REmp — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 28, 2021

ويستعد النصر لمواجهة السد القطري، مساء الخميس، في مباراة تحدد هوية الفريق المتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2021، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة ”الأخيرة“ لدور المجموعات.

السد يحتل الصدارة برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد النصر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.