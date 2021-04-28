منع الشيخ فهد طلال الفهد من دخول الملاعب لمدة عامين‎

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الكويتي لكرة القدم إيقاف الشيخ فهد طلال الفهد نائب رئيس مجلس إدارة نادي القادسية، رئيس جهاز الكرة، لمدة عامين، مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار كويتي.

ووفقًا لجريدة ”الأنباء“، فإن قرار لجنة الانضباط في الاتحاد الكويتي لكرة القدم بحرمان الشيخ فهد طلال الفهد من دخول الملاعب لمدة عامين مع الغرامة المالية الكبيرة، جاء بسبب نزوله إلى الملعب ومطالبته لاعبيه بالانسحاب احتجاجا على قرارات الحكم، خلال مباراة فريقه أمام السالمية، في ختام الجولة 12 من الدوري الكويتي.

وعقدت اللجنة اجتماعًا، مساء اليوم الأربعاء، واتخذت القرار بناء على ما حدث في الملعب، واستنادًا لتصريحاته عقب المباراة.

لجنة الانضباط باتحاد الكرة توقف نائب رئيس نادي القادسية ورئيس جهاز الكرة الشيخ فهد طلال الفهد لمدة عامين مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار على خلفية احداث مواجهة السالمية والقادسية بدوري stc الممتاز. pic.twitter.com/cksx75oapr — الأنباء الرياضية (@AlanbaSports) April 28, 2021

لجنة الانضباط في الاتحاد الكويتي لكرة القدم تقرر خلال اجتماعها الذي عقد اليوم منع نائب رئيس نادي القادسية الشيخ فهد طلال الفهد من دخول الملاعب لمدة عامين، وتغرمه 10 الآف دينار. pic.twitter.com/oVt0ngdQgZ — المجلس (@Almajlliss) April 28, 2021

يذكر أن الأزمة اندلعت خلال مباراة القادسية والسالمية، حيث تلقى الفهد بطاقة حمراء غير أنه رفض الخروج من الملعب إلا بعد تدخل وسطاء، وبعد أن احتسب الحكم سعد الفضلي ركلة جزاء للسالمية في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وقبل أن يتم إلغائها من جانب تقنية ”الفار“، تدخل الشيخ فهد طلال الفهد وطالب لاعبي القادسية بمغادرة الملعب.

وبعد دقائق عاد لاعبو القادسية لاستكمال المباراة المثيرة، لكنها لم تشهد تسجيل أي هدف لتنتهي بالتعادل السلبي.

ووجه الشيخ فهد انتقادات حادة لحكم المباراة، عقب نهايتها، مؤكدا أنه طلب منه عدم إدارة المباراة بسبب وجود شكاوى متبادلة بين الحكم ونادي القادسية، كما شن هجوما على رئيس ونائب رئيس اتحاد الكرة الكويتي.

دخول الشيخ فهد طلال الفهد احتجاج على الحكم سعد الفضلي بعد مراجعته الفار على لقطة الفنيني !! #القادسيه_السالميه pic.twitter.com/mgB84P6gcR — اخبار الدوري الكويتي (@kuwait_PLg) April 25, 2021

وكان الاتحاد الكويتي لكرة القدم، قد توعد الشيخ فهد بعقوبات صارمة حيث قال في بيان إنه سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لإعادة الأمور إلى نصابها، معتبرا ما حدث مشهدا دخيلا على كرة القدم الكويتية.

وأشار اتحاد الكرة الكويتي إلى اعتراض الفهد على حكم المباراة بطريقة وصفها بالدخيلة على كرة القدم الكويتية، كما رفض إساءة رئيس جهاز الكرة بنادي القادسية لحكم المباراة ورئيس ونائب رئيس اتحاد الكرة الكويتي.

ووجه اتحاد الكرة الكويتي اعتذارا عن أحداث تلك المباراة لجماهير الكرة الكويتية، مؤكدا العمل على عدم تكرارها. ‎