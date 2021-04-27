التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال وأجمك في دوري أبطال آسيا

يخوض فريق الهلال السعودي مواجهة قوية ضد منافسه أجمك الأوزبكي مساء اليوم الثلاثاء بالجولة الخامسة من عمر منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

وتقام اليوم الثلاثاء أيضا مواجهة أخرى مثيرة بين شباب الأهلي دبي الإماراتي ومنافسه استقلال دوشنبه الطاجيكي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الهلال وأجمك..

سالم الدوسري يغادر معسكر نادي الهلال https://t.co/rHFfm5ItbC pic.twitter.com/JXZGqwMyJh — إرم سبورت (@EremSports) April 26, 2021

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال وأجمك

تقام مباراة الهلال ضد أجمك على ملعب (الأمير فيصل بن فهد) بالعاصمة السعودية الرياض في الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر تطبيق GSA LIVE بصوت المعلق عبد الله الغامدي.

وتقام مباراة شباب الأهلي دبي مع استقلال دوشنبه في التوقيت ذاته الساعة الحادية عشرة بتوقيت الإمارات على ملعب (الملك فهد) بالعاصمة الرياض.

وتذاع المباراة عبر تطبيق GSA LIVE بصوت المعلق خالد المديفر.

ترتيب مجموعة الهلال وشباب الأهلي

يتصدر ترتيب المجموعة استقلال دوشنبه برصيد 7 نقاط، وحقق الفريق انتصارين على حساب الهلال بالجولة الماضية وأجمك وتعادل مع شباب الأهلي دبي وخسر أمام الهلال ولكنه يتفوق في المواجهات المباشرة ضد الهلال.

ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وسجل الفريق 8 أهداف واستقبل 7 أهداف.

ويحتل شباب الأهلي دبي المركز الثالث برصيد 4 نقاط وهو رصيد أجمك ذاته، صاحب المركز الأخير.

فرص تأهل الهلال

اعتمد الاتحاد الآسيوي نظام التأهل عبر دور المجموعات بعد زيادة عدد المجموعات إلى 10 من 8، وتتأهل الفرق المتصدرة إلى دور الستة عشر بينما تتبقى أفضل 6 فرق تحتل المركز الثاني على أن يتم تقسيمها بين المجموعات الخمس الخاصة بغرب القارة ومثلها الخاصة بشرق آسيا.

ويصعد أفضل 3 فرق تحتل المركز الثاني في المجموعات الخمس بغرب القارة وهي المجموعات من الأولى للخامسة.

ويبقى ترتيب أفضل فرق الوصافة في مجموعات الغرب ـ حتى الآن ـ كالآتي:

1- الوحدة الإماراتي (10 نقاط).

2- النصر السعودي (8 نقاط).

3- الاستقلال الإيراني (7نقاط).

4- الهلال السعودي (7 نقاط).

5- تركتور الإيراني (7 نقاط).

الهلال وتصحيح المسار

يتحفز الهلال بأسلحته وقوته الضاربة لتصحيح المسار وتجاوز آثار الهزيمة المفاجئة أمام استقلال دوشنبه بنتيجة 4-1 أملاً في استرداد الصدارة حال تحقيق شباب الأهلي دبي نتيجة إيجابية أمام بطل طاجيكستان.

وقال المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للهلال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: إن مواجهة أجمك صعبة للغاية خاصة أن الفريق الأوزبكي خطف نقطتين في بداية مشوار المجموعة من الهلال.

وأشار إلى أنه لن يسمح بتكرار ما حدث في المباراة الماضية وطالب لاعبيه بتصحيح الصورة وتحقيق الفوز على أجمك أملاً في تعثر استقلال دوشنبه.

ويغيب عن الفريق سالم الدوسري للإصابة بجانب عبد الله الحمدان، ويعتمد الهلال على تشكيلته التي تضم الحارس عبد الله المعيوف وأمامه رباعي خط الدفاع علي آل بليهي ويانج هيون سو ويميناً محمد البريك ويساراً ياسر الشهراني.

ويقود خط الوسط محمد كنو وبجواره عبد الله عطيف وأمامهما الثلاثي لوسيانو فييتو وأندريه كاريلو وهتان باهبري مع المهاجم بافتيمبي جوميز.

مفاجأة أجمك

يسعى أجمك لتحقيق المفاجأة وحصد الفوز على الهلال لإنعاش آماله في التأهل لثمن النهائي فالفوز يرفع رصيده إلى 7 نقاط ويتبقى له مباراة أخيرة ضد استقلال دوشنبه.

وقال ميرجلال قاسيموف المدير الفني للفريق الأوزبكي قبل المباراة، إن فريقه لم يفقد الأمل في التأهل وسيسعى لتحقيق الفوز على الهلال مؤكد أن الجميع لم يحسم الصعود بعد عن هذه المجموعة.

وقال مختار مختار مدرب الوحدة السعودي الأسبق لإرم نيوز إن المباراة ستكون صعبة للغاية على الهلال لأن الضغط أكبر على الفريق السعودي بعد الخسارة الماضية.

وأوضح أن الهلال يعاني من الإجهاد والثقة الزائدة ورباعية استقلال دوشنبه ستعيده للواقع والأهم أن يفوز في اللقاءين القادمين إذا أراد التأهل خاصة أن الانتصارين سيرفعان رصيده إلى 13 نقطة وقد يدفعانه للتأهل حتى من منطلق أفضل فرق الوصافة إذا تعذرت الصدارة.