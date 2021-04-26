سالم الدوسري يغادر معسكر نادي الهلال‎

تلقى نادي الهلال السعودي ضربة قوية بالتزامن مع مشوار الفريق بدوري أبطال آسيا، بعد مغادرة سالم الدوسري لاعب الفريق معسكر ”الزعيم“ بسبب الإصابة.

وأصدر نادي الهلال بيانًا قال فيه إن سالم الدوسري غادر معسكر الهلال المخصص لدوري أبطال دوري أبطال آسيا، بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية حاجته للتأهيل والعلاج لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع للتعافي.

وتعرض الدوسري لإصابة قوية في مفصل القدم خلال مباراة فريقه أمام الاستقلال الطاجيكي، ليتأكد خروج اللاعب من حسابات البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب الفريق في دوري الأبطال الآسيوي.

ومن المقرر أن يلعب الهلال مع أجمك الأوزبكي يوم الثلاثاء، لحساب الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا.

وكان الهلال تعرض لخسارة قاسية أمام الاستقلال بنتيجة 4/1، وطالب عدد من جماهير الهلال بإقالة المدرب، واتهموه بأنه أقل من أن يتولى تدريب الزعيم.

ويملك الهلال 7 نقاط من 4 مباريات في صدارة المجموعة مع استقلال دوشنبه الطاجكي، وقد حقق الزعيم الفوز مرتين، وتعادل مرة، وخسر مرة.

في حين يأتي شباب الأهلي دبي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط مع أجمك.