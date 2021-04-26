منصور بن مشعل: لدى الأهلي مرشح واحد.. وهذا ما يمنع ترشح فهر الطيب.. الصايغ ومؤمنه انقلبوا علي‎

كشف الأمير منصور بن مشعل العضو الذهبي للنادي الأهلي السعودي عن سبب ابتعاده عن النادي في الفترة الأخيرة عن الفريق.

‏وقال العضو الذهبي في تصريحات عبر قناة ”دبي الرياضية“ لبرنامج ”مساء الرياض“ إنه ابتعد عن الأهلي سابقاً بسبب التخبطات الإدارية في الفريق وقتها.

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كما تحدث الأمير عن المرشحين لإدارة النادي في الفترة المقبلة حيث كشف عن أن رجل الأعمال عبد الله السيد الذي كان مرشحا قد تقدم باعتذاره عن الترشح لرئاسة النادي لأسباب شخصية.

‏وكشف الأمير أن هناك مرشحا وحيدا حاليا هو زياد اليوسف، ‏وهو المدعوم بقوة من قبل العضو الذهبي.

الأمير منصور بن مشعل العضو الذهبي لنادي #الأهلي:

-ابتعدت عن الأهلي سابقاً بسبب التخبطات الإدارية

-عبد الله السيد يعتذر عن رئاسة النادي لأسباب شخصية

-لدينا مرشح وحيد حاليا هو زياد اليوسف

برنامج #مساء_الرياض pic.twitter.com/DIo52aCoTm — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) April 26, 2021

يذكر أن الدكتور زياد اليوسف يحمل درجة الدكتوراه بالقانون من فرنسا، وحاصل كذلك على درجة الماجستير في القانون الدولي من بريطانيا كما سبق له العمل بالبوليس الدولي في فرنسا مدة خمس سنوات ويجيد التحدث باللغتين الفرنسية والإنجليزية.

وشدد الأمير منصور بن مشعل أن ما يمنع ترشح فهر الطيب في الانتخابات المقبلة، هو عمله في مجال تسويق اللاعبين.

وأوضح: ”اللائحة تمنع ترشح وكيل اللاعبين في الانتخابات.. واللجنة معترضة على ذلك“.

الأمير منصور بن مشعل العضو الذهبي لنادي #الأهلي:

من الصعب قبول ترشح فهر الطيب لأنه وكيل لاعبين

برنامج #مساء_الرياض pic.twitter.com/yYJoN1KXOQ — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) April 26, 2021

يذكر أنه تم فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية المجلس الأهلاوي، أمس الأحد، بعد قبول استقالة عبدالإله مؤمنة رئيس النادي الأهلي السعودي يوم الجمعة الماضي.

وأصدرت وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية، بيانا، أعلنت فيه تكليف وليد غازي سلطان الرئيس التنفيذي في النادي الأهلي بتسيير أعمال النادي، بعد استقالة رئيس مجلس الإدارة عبدالإله مؤمنة“.

الصايغ ومؤمنه انقلبوا علي.. ولن أدعم أي مرشح إلا في حالة واحدة

من جهة أخرى قال الأمير منصور بن مشعل العضو الذهبي للنادي إن رؤساء النادي السابقين قد انقلبوا عليه ما اضطره إلى الرحيل عن الفريق.

وأوضح: ”اتفقت مع الرؤساء السابقين أحمد الصايغ وعبد الإله مؤمنة لكن عندما استلموا الرئاسة انقبلوا عليّ“.

وتابع: ”هناك بعض الإداريين في النادي غير أكفاء كما أن هناك علامات استفهام حول عقود اللاعبين دي سوزا ودجانيني ويوسف بلايلي ”.

الأمير منصور بن مشعل:

-عدت للنادي في السابق من أجل إحداث تغيير شامل واتفقت مع الصايغ وعبد الإله مؤمنة لكن عندما استلموا الرئاسة انقبلوا علي

-هناك بعض الإداريين في النادي غير كفء

-عقود سوزا ودجانيني وبلايلي عليها علامات استفهام

– أدفع من حر مالي ولكن لا يوجد لي قرار #الأهلي pic.twitter.com/mzfgtlWoIU — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) April 26, 2021

وشدد الأمير منصور بن مشعل على عدم دعمه أي إدارة في المستقبل إلا قي حالة واحدة وهي أن يكون له الحق في اتخاذ القرارات.

وأوضح: ”لن أدعم أي إدارة مستقبلاً ما لم يكن لي حق في اتخاذ القرارات“.

وتابع: ”لن أرجع مشرفاً على الفريق.. فإنه لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين“.