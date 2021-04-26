رياضة

منصور بن مشعل: لدى الأهلي مرشح واحد.. وهذا ما يمنع ترشح فهر الطيب.. الصايغ ومؤمنه انقلبوا علي‎
تاريخ النشر: 26 أبريل 2021 20:40 GMT
تاريخ التحديث: 26 أبريل 2021 21:55 GMT

منصور بن مشعل: لدى الأهلي مرشح واحد.. وهذا ما يمنع ترشح فهر الطيب.. الصايغ ومؤمنه انقلبوا علي‎

فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية المجلس الأهلاوي أمس الأحد

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المصدر: سلمان العنزي- إرم نيوز

كشف الأمير منصور بن مشعل العضو الذهبي للنادي الأهلي السعودي عن سبب ابتعاده عن النادي في الفترة الأخيرة عن الفريق.

‏وقال العضو الذهبي في تصريحات عبر قناة ”دبي الرياضية“ لبرنامج ”مساء الرياض“ إنه ابتعد عن الأهلي سابقاً بسبب التخبطات الإدارية في الفريق وقتها.

كما تحدث الأمير عن المرشحين لإدارة النادي في الفترة المقبلة حيث كشف عن أن رجل الأعمال عبد الله السيد الذي كان مرشحا قد تقدم باعتذاره عن الترشح لرئاسة النادي لأسباب شخصية.

‏وكشف الأمير أن هناك مرشحا وحيدا حاليا هو زياد اليوسف، ‏وهو المدعوم بقوة من قبل العضو الذهبي.

 

يذكر أن الدكتور زياد اليوسف يحمل درجة الدكتوراه بالقانون من فرنسا، وحاصل كذلك على درجة الماجستير في القانون الدولي من بريطانيا كما سبق له العمل بالبوليس الدولي في فرنسا مدة خمس سنوات ويجيد التحدث باللغتين الفرنسية والإنجليزية.

وشدد الأمير منصور بن مشعل أن ما يمنع ترشح فهر الطيب في الانتخابات المقبلة، هو عمله في مجال تسويق اللاعبين.

وأوضح: ”اللائحة تمنع ترشح وكيل اللاعبين في الانتخابات.. واللجنة معترضة على ذلك“.

 

يذكر أنه تم فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية المجلس الأهلاوي، أمس الأحد، بعد قبول استقالة عبدالإله مؤمنة رئيس النادي الأهلي السعودي يوم الجمعة الماضي.

وأصدرت وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية، بيانا، أعلنت فيه تكليف وليد غازي سلطان الرئيس التنفيذي في النادي الأهلي بتسيير أعمال النادي، بعد استقالة رئيس مجلس الإدارة عبدالإله مؤمنة“.

الصايغ ومؤمنه انقلبوا علي.. ولن أدعم أي مرشح إلا في حالة واحدة

من جهة أخرى قال الأمير منصور بن مشعل العضو الذهبي للنادي إن رؤساء النادي السابقين قد انقلبوا عليه ما اضطره إلى الرحيل عن الفريق.

وأوضح: ”اتفقت مع الرؤساء السابقين أحمد الصايغ وعبد الإله مؤمنة لكن عندما استلموا الرئاسة انقبلوا عليّ“.

وتابع: ”هناك بعض الإداريين في النادي غير أكفاء كما أن هناك علامات استفهام حول عقود اللاعبين دي سوزا ودجانيني ويوسف بلايلي ”.

 

وشدد الأمير منصور بن مشعل على عدم دعمه أي إدارة في المستقبل إلا قي حالة واحدة وهي أن يكون له الحق في اتخاذ القرارات.

وأوضح: ”لن أدعم أي إدارة مستقبلاً ما لم يكن لي حق في اتخاذ القرارات“.

وتابع: ”لن أرجع مشرفاً على الفريق.. فإنه لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين“.

 

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