ترتيب مجموعة النصر بعد خسارته أمام الوحدات بدوري أبطال آسيا

أوقف فريق الوحدات الأردني مسيرة انتصارات النصر السعودي في دوري أبطال آسيا، وحقق فوزًا تاريخيًا بنتيجة 2-1، في المواجهة التي احتضنها ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، في المرحلة الخامسة ضمن منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

تمكن أحمد زريق لاعب الوحدات من افتتاح التسجيل بعدما أكمل تمريرة زميله أحمد سمير بقدمه في شباك الحارس وليد عبدالله، وذلك قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة.

وعند الدقيقة 72 تمكن السنغالي عبدالعزيز نداي مهاجم الوحدات من تسجيل الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 94 سجل المغربي عبدالرزاق حمدالله هدف النصر الوحيد عن طريق ركلة جزاء.

🇸🇦 النصر 1⃣-2⃣ الوحدات 🇯🇴#الوحدات يوقف انتصارات #النصر في 🏆#دوري_أبطال_آسيا ويحقق انتصار تاريخي بفوزه الأول في البطولة.. #النصر يحتاج للفوز فقط في المباراة المقبلة أمام #السد للتأهل لدور الـ16

#النصر_lلوحدات_دوري_اسيا pic.twitter.com/keX8KecxVb — إرم سبورت (@EremSports) April 26, 2021

وفي المباراة الأخرى انتزع السد القطري صدارة المجموعة بعد فوزه أمام فولاذ الإيراني 1-صفر.

وفيما يلي جدول ترتيب المجموعة الرابعة

يتصدر السد القطري ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط وبفارق نقطتين عن النصر السعودي صاحب المركز الثاني.

ويحتل فولاذ الإيراني المركز الثالث برصيد 5 نقاط وبفارق نقطة عن الوحدات صاحب المركز الأخير.