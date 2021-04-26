رياضة

ترتيب مجموعة النصر بعد خسارته أمام الوحدات بدوري أبطال آسيا
تاريخ النشر: 26 أبريل 2021 20:03 GMT
تاريخ التحديث: 26 أبريل 2021 20:25 GMT

ترتيب مجموعة النصر بعد خسارته أمام الوحدات بدوري أبطال آسيا

انتزع السد القطري صدارة المجموعة بعد فوزه أمام فولاذ الإيراني 1-صفر.

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أوقف فريق الوحدات الأردني مسيرة انتصارات النصر السعودي في دوري أبطال آسيا، وحقق فوزًا تاريخيًا بنتيجة 2-1، في المواجهة التي احتضنها ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، في المرحلة الخامسة ضمن منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

تمكن أحمد زريق لاعب الوحدات من افتتاح التسجيل بعدما أكمل تمريرة زميله أحمد سمير بقدمه في شباك الحارس وليد عبدالله، وذلك قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة.

وعند الدقيقة 72 تمكن السنغالي عبدالعزيز نداي مهاجم الوحدات من تسجيل الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 94 سجل المغربي عبدالرزاق حمدالله هدف النصر الوحيد عن طريق ركلة جزاء.

 

وفي المباراة الأخرى انتزع السد القطري صدارة المجموعة بعد فوزه أمام فولاذ الإيراني 1-صفر.

وفيما يلي جدول ترتيب المجموعة الرابعة

يتصدر السد القطري ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط وبفارق نقطتين عن النصر السعودي صاحب المركز الثاني.

ويحتل فولاذ الإيراني المركز الثالث برصيد 5 نقاط وبفارق نقطة عن الوحدات صاحب المركز الأخير.

2021-04-99-18

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