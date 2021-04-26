الهلال يسعى لإقناع ماركو سيلفا بتدريب الفريق ويضع بيدرو مارتينز بديلا له

كشفت تقارير صحفية برتغالية أن إدارة نادي الهلال السعودي تبذل قصارى جهدها لإقناع البرتغالي ماركو سيلفا لتدريب الفريق في الموسم المقبل.

ونقل موقع ”tvi24” البرتغالي أن ماركو سيلفا يعتزم مواصلة العمل في أوروبا، ويفضل أن يدرب ناديًا في إنجلترا أو ألمانيا، ومع ذلك فإنه لم يستبعد تمامًا نادي الهلال السعودي من حساباته.

وأشار الموقع إلى أن مفاوضات الهلال مع البرتغالي ماركو سيلفا لم تكن وليدة اللحظة، إذ إن المفاوضات بدأت من شهر فبراير الماضي، وجدد الهلال المفاوضات ويحاول إنهاءها في أقرب فرصة.

نهاية المباراة | #الهلال 3 – #استقلال_دوشنبيه 1

هتان باهبري يُسجل هدفين ليقود الهلال إلى الفوز الثاني على التوالي في المجموعة

#دوري_أبطال_آسيا 2021#الهلال_lستقلال_دوشنبيه pic.twitter.com/b6qDYxz3Dx — إرم سبورت (@EremSports) April 21, 2021

وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن نادي بورنموث كان ينافس الهلال على المدرب، قبل أن يتفق مع الفرنسي تيري هنري لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

وانتشرت عبر وسائل الإعلام الأجنبية عدة أسماء مرشحة لقيادة الهلال في الفترة المقبلة، عقب إقالة الروماني رازفان لوتشيسكو.

ومن بين الأسماء التي تداولتها الصحف، الروماني أولاريو كوزمين والفرنسي برونو جينيسيو والأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

وكانت تقارير إعلامية سابقة قد ذكرت أن إدارة الهلال تضع المدرب بيدرو مارتينيز مدرب أولمبياكوس اليوناني كبديل حال فشل التفاوض مع ماركو سيلفا.