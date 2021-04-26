راشد بن حميد يعلن استضافة العراق خليجي 25‎

أعلن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، موافقة رؤساء الاتحادات الخليجية على استضافة العراق لبطولة كأس الخليج ”خليجي 25“.

وكتب بن حميد عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر قائلا: ”شاركنا اليوم في اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائية لاتحاد كأس الخليج العربي بمشاركة رؤساء الاتحادات الخليجية، وتمت الموافقة على استضافة العراق خليجي 25 في البصرة“.

وأضاف: ”كما نعمل على رفع كامل الحظر المفروض على ملاعب العراق، بلاد الحضارة والعِلم والمعرفة“.

شاركنا اليوم في اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائية لاتحاد كأس الخليج العربي بمشاركة رؤساء الاتحادات الخليجية، وتمت الموافقة على استضافة العراق #خليجي25 في البصرة، كما نعمل على رفع كامل الحظر المفروض على ملاعب العراق 🇮🇶، بلاد الحضارة والعِلم والمعرفة@AGCFF@IRAQFA — Rashid Bin Humaid (@Rashidbinhumaid) April 26, 2021

ولم يستضف العراق البطولة منذ عام 1979 وحتى الآن، وسعى إلى استضافتها في النسخ الأخيرة، لكنه لم ينجح في ذلك بسبب الظروف الأمنية التي يشهدها.

وعقد اليوم الإثنين اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم ”عن بُعد“؛ لمناقشة موقف بطولة «خليجي 25»، بعد اعتذار قطر عن عدم الاستضافة.

وتم استعراض نتائج لجنة التفتيش الخليجية التي قامت بزيارة إلى مدينة البصرة العراقية في الأيام الماضية، لتفقد منشآت وملاعب العراق لاستضافة البطولة.