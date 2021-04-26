الهلال ينافس الشباب على صفقة فابيو مارتينز

أشارت تقارير صحفية برتغالية إلى أن الشباب تحرك رسميا للتعاقد مع فابيو مارتينز بشكل دائم في ظل اهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه وعلى رأسها الهلال شريك الشباب في صدارة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.

ويتقاسم الهلال والشباب صدارة الدوري ولكل منهما 48 نقطة قبل خمس جولات على نهاية المسابقة.

وتعاقد الشباب مع مارتينز البالغ من العمر 27 عاما على سبيل الإعارة من براغا البرتغالي في سبتمبر/أيلول الماضي وتستمر إعارته حتى يونيو/حزيران المقبل، وقد ساهم تألقه مع الشباب في لفت أنظار العديد من الأندية العربية والأجنبية ومنها الهلال له.

لكن وفقا لموقع ”مايسفوتيبول“ البرتغالي فإن هناك المزيد من المنافسين الأقوياء في السوق يريدون التعاقد مع اللاعب المولود في البرازيل وآخرهم الهلال.

وأيضًا توجد أندية من قطر وتركيا، لكن الجناح البرتغالي يريد البقاء في المملكة العربية السعودية، حيث كان أحد أبرز اللاعبين في الدوري هذا الموسم بتسجيله خمسة أهداف في 21 مباراة.

ولا يتضمن عقد استعارة مارتينز بين براغا والشباب خيار الشراء، وبالتالي في هذا الوقت، تتراوح قيمة الصفقة بين ستة وثمانية ملايين يورو، على الرغم من أن رئيس براغا، أنطونيو سلفادور لا يزال يريد الحصول على عشرة ملايين يورو.

ويستمر عقد الجناح البرتغالي مع براغا حتى يونيو/حزيران 2023.

ويلعب مارتينز في براغا منذ عام 2015 لكنه خاض موسم 2019-2020 على سبيل الإعارة في نادي فاماليكاو.