تقرير: غاري رودريغيز يوافق على جدولة مستحقاته مع نادي الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد السعودي، اتفق مع لاعبه غاري رودريغيز، على حل أزمة مستحقاته المتأخرة، من أجل قطع خطوة مهمة للحصول على شهادة الكفاءة المالية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، يوم الاثنين، فإن ”الاتحاد اتفق مع رودريغيز على جدولة مقدم عقده المتأخر على 6 أشهر“.

وأوضحت أن مستحقات اللاعب تبلغ 850 ألف يورو، لم تدفع منذ توقيعه في بداية عام 2019.

وأكدت أن ”رودريغيز وافق على الجدولة الجديدة؛ ما يعني إلغاء هذا الالتزام من المستحقات الواجب على إدارة النادي سدادها، قبل تقديم أوراقهم الرسمية للحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تسمح لهم بإبرام صفقات محلية وأجنبية في انتقالات الصيف“.

وتعاقد الاتحاد مع رودريغيز في 2019 بعقد يمتد لـ4 مواسم ونصف الموسم، قادما من صفوف غلطة سراي التركي، وأعاره بعد ذلك إلى فنربخشة لـ6 أشهر، قبل أن يعود مجددا لصفوف ”العميد“.

ويرتبط رودريغيز بعقد مع ”العميد“ حتى يونيو 2023 وشارك في 26 مباراة بمختلف المسابقات وسجل 4 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة لزملائه.

ويواجه نادي الاتحاد نظيره ضمك، يوم الـ15 من مايو المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري السعودي.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، فيما يقع ضمك في بالمركز الـ14 برصيد 28 نقطة.