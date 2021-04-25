نادي الهلال يعلن تفاصيل إصابة سالم الدوسري

أعلن نادي الهلال السعودي عن تفاصيل إصابة نجمه سالم الدوسري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“.

وأعلن الهلال تعرض الدوسري لإصابة في مفصل القدم سيغيب على إثرها عن مباراة الزعيم في الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يلعب الهلال مع أجمك الأوزبكي يوم الثلاثاء، لحساب الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا.

ويملك الهلال 7 نقاط من 4 نقاط في صدارة المجموعة مع استقلال دوشنبه الطاجكي، وقد حقق الزعيم الفوز مرتين، وتعادل مرة وخسر مرة.

في حين يأتي شباب الأهلي دبي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط مع أجمك.

من جهة أخرى جددت إدارة الهلال ثقتها في مدرب الفريق، البرازيلي روجيرو ميكالي لاستكمال ما تبقى من المباريات.

وكان الهلال قد تعوض لخسارة قاسية أمام الاستقلال بنتيجة 4/1، وطالبت عدد من جماهير الهلال بإقالة المدرب واتهموه بأنه أقل من أن يتولى تدريب الزعيم.