القنوات الرياضية السعودية توضح سبب انقطاع بث مباراة التعاون والفتح

تسبب خطأ فني في انقطاع البث التلفزيوني في مباراة التعاون مع منافسه الفتح، في الجولة الـ28 من الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأحد.

وانقطع البث لمدة 30 دقيقة تقريبًا، قبل أن يعود من جديد.

وكتبت ”القنوات الرياضية السعودية“ عبر حسابها على موقع ”تويتر“:“متابعينا الكِرام، نعتذر عن الخلل الفني الحاصل في مباراة التعاون والفتح، بسبب انقطاع الخط الواصل للقنوات الرياضية السعودية من الشركة الناقلة“.

🎞| ملخص للدقائق التي انقطع فيها البث ، بالإضافة للهدف الأول للتعاون و الفتح. #التعاون_الفتح

pic.twitter.com/fJCDyDAc5U — Saudi Sky Sport (@SaudiSkySport) April 25, 2021

وعاد البث المباشر للمباراة في الدقيقة 35، في حين أعادت ”القنوات الرياضية السعودية“ بث ملخص لدقائق المباراة التي انقطع خلالها البث، بين شوطي المباراة.

وخلال انقطاع البث سجل كل فريق هدفًا، حيث تقدم ليندر تاوامبا للتعاون في الدقيقة 11، في حين تعادل مروان سعدان للفتح في الدقيقة 16، علمًا بأن الشوط الأول من المباراة انتهى بتفوق التعاون 2/1.

وقبل هذه المباراة كان التعاون يملك 41 نقطة من 25 مباراة ويحتل المركز الرابع، مقابل 35 نقطة للفتح في المركز السابع مع الأهلي.