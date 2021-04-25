رياضة

القنوات الرياضية السعودية توضح سبب انقطاع بث مباراة التعاون والفتح
تاريخ النشر: 25 أبريل 2021 20:23 GMT
تاريخ التحديث: 25 أبريل 2021 21:35 GMT

القنوات الرياضية السعودية توضح سبب انقطاع بث مباراة التعاون والفتح

قبل هذه المباراة كان التعاون يملك 41 نقطة من 25 مباراة ويحتل المركز الرابع مقابل 35 نقطة للفتح في المركز السابع مع الأهلي.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

تسبب خطأ فني في انقطاع البث التلفزيوني في مباراة التعاون مع منافسه الفتح، في الجولة الـ28 من الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأحد.

وانقطع البث لمدة 30 دقيقة تقريبًا، قبل أن يعود من جديد.

وكتبت ”القنوات الرياضية السعودية“ عبر حسابها على موقع ”تويتر“:“متابعينا الكِرام، نعتذر عن الخلل الفني الحاصل في مباراة التعاون والفتح، بسبب انقطاع الخط الواصل للقنوات الرياضية السعودية من الشركة الناقلة“.

وعاد البث المباشر للمباراة في الدقيقة 35، في حين أعادت ”القنوات الرياضية السعودية“ بث ملخص لدقائق المباراة التي انقطع خلالها البث، بين شوطي المباراة.

وخلال انقطاع البث سجل كل فريق هدفًا، حيث تقدم ليندر تاوامبا للتعاون في الدقيقة 11، في حين تعادل مروان سعدان للفتح في الدقيقة 16، علمًا بأن الشوط الأول من المباراة انتهى بتفوق التعاون 2/1.

وقبل هذه المباراة كان التعاون يملك 41 نقطة من 25 مباراة ويحتل المركز الرابع، مقابل 35 نقطة للفتح في المركز السابع مع الأهلي.

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